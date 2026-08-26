La Sección de Triatlón de la UPV firma una temporada histórica y acaricia el ascenso en la Liga de Clubes

La Sección de Triatlón de la Universitat Politècnica de València (UPV) está viviendo una de las mejores temporadas de su historia reciente. El club universitario afronta el tramo decisivo del curso con el equipo femenino como líder de la Tercera División de la Liga de Clubes de la Federació de Triatló de la Comunitat Valenciana y con opciones reales de conseguir el ascenso, mientras el conjunto masculino ocupa una meritoria sexta posición.

Con 50 deportistas federados y presencia en competiciones autonómicas, nacionales e internacionales, la sección se ha consolidado como uno de los referentes del triatlón universitario valenciano, combinando los resultados deportivos con la promoción de los valores propios del deporte universitario.

Un club que une a toda la comunidad universitaria

Uno de los rasgos distintivos del club es su carácter integrador. En él conviven estudiantes, personal docente e investigador (PDI), personal técnico, de gestión y administración y servicios (PTGAS), antiguos alumnos y deportistas externos, creando un espacio en el que comparten entrenamientos tanto triatletas experimentados como personas que se inician en esta disciplina.

La preparación deportiva se desarrolla durante todo el año con un programa estable de entrenamientos. La natación tiene lugar tres días por semana en la piscina olímpica de 50 metros de la UPV, mientras que las sesiones de carrera se reparten entre la pista de atletismo del campus y diferentes recorridos del litoral valenciano. A ello se suman las salidas ciclistas organizadas junto a la Peña Ciclista de la UPV.

El equipo femenino, líder de la Liga de Clubes

La temporada está siendo especialmente brillante para el equipo femenino, que ha subido al podio en todas las pruebas disputadas de la Liga de Clubes hasta la fecha.

Entre sus principales resultados figuran las victorias en el Duatlón por Equipos de Cheste y en el Duatlón por Relevos de Segorbe, además del segundo puesto conseguido en el Triatlón Sprint de Gandía y la tercera posición obtenida en el Duatlón de Ontinyent.

El equipo masculino también ha firmado actuaciones destacadas durante la temporada. Entre ellas sobresalen el triunfo por equipos en el Triatlón de Media Distancia Río Mundo, disputado en Albacete, el segundo puesto por equipos en la distancia olímpica del Mediterránea Triatlón Valencia y el segundo puesto por parejas femeninas logrado en el Mediterránea Triatlón Castellón.

Presencia en las principales competiciones de triatlón

Además de la Liga de Clubes, la Sección de Triatlón de la UPV ha tenido una amplia representación en pruebas individuales.

Un total de 22 deportistas participaron en el Mediterránea Triatlón Valencia (MTRI Valencia), celebrado el último fin de semana de junio, compitiendo en todas sus modalidades. La sección también estuvo presente en las tres sedes del circuito Mediterránea Triatlón —Alicante, Valencia y Castellón— y en pruebas disputadas en Albacete, Tarragona, Murcia e incluso Bélgica.

Los integrantes del club han competido en todas las modalidades del triatlón —duatlón, triatlón y aquabike— y en distancias que van desde el supersprint hasta el Ironman, incluyendo también la participación de varios deportistas en el IRONMAN 70.3 Valencia.

Mucho más que triatlón

La actividad de la sección va más allá de las competiciones oficiales. Durante la temporada, sus deportistas han participado en carreras populares, medias maratones, maratones nacionales e internacionales, travesías de natación en aguas abiertas y marchas cicloturistas como la Quebrantahuesos o la Marcha Sierra de Gúdar.

El club también organiza actividades destinadas a reforzar la convivencia entre sus miembros. Entre ellas destaca la concentración deportiva celebrada en abril en El Albir, en la que participaron 24 deportistas realizando entrenamientos específicos de natación en aguas abiertas, ciclismo y carrera a pie, además de simulacros de competición y sesiones de transiciones de duatlón y triatlón.

Un proyecto consolidado con el ascenso al alcance

Más allá de los resultados deportivos, la temporada 2025-2026 confirma la consolidación de un proyecto que no ha dejado de crecer en los últimos años. El aumento del número de licencias federativas, la estabilidad del programa de entrenamientos, el crecimiento del equipo femenino y la presencia de la UPV en competiciones de toda España reflejan la evolución de una sección que se ha convertido en uno de los referentes del deporte universitario valenciano.

Con dos jornadas todavía por disputarse, el equipo femenino afronta el desenlace de la Liga de Clubes con el ascenso a Segunda División al alcance de la mano, culminando una temporada que ya puede calificarse como histórica para la Sección de Triatlón de la Universitat Politècnica de València.