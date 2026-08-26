El Valencia Basket libera a seis jugadores para la ventana FIBA

El Valencia Basket cede protagonismo a las selecciones nacionales en plena preparación de la temporada 2026/27. El conjunto taronja libera estos días a seis jugadores de su primer equipo masculino para disputar la nueva ventana FIBA de clasificación para la Copa del Mundo de 2027: Álvaro Cárdenas y Mario Saint-Supery con España, Nate Reuvers con Hungría, Elias Valtonen con Finlandia, Gonzalo Corbalán con Argentina y Mo Gueye con Senegal.

Una nómina amplia que refleja el marcado carácter internacional de la plantilla construida para el nuevo curso y que obliga a Xavi Albert a trabajar durante estos días sin seis integrantes del primer equipo. De ahí que agradezca la presencia de un extaronja de peso como Jasiel Rivero en los entrenamientos. La segunda ronda europea arranca este jueves 27 de agosto, mientras que las eliminatorias americanas y africanas también afrontan una nueva ventana decisiva en el camino hacia el Mundial de Catar 2027. En Europa, los tres primeros clasificados de cada uno de los cuatro grupos obtendrán el billete mundialista.

Cárdenas y Saint-Supery, la doble representación con España

Álvaro Cárdenas y Mario Saint-Supery forman la delegación taronja más numerosa. Ambos están concentrados con la selección española de Chus Mateo, que afronta el inicio de la segunda fase después de cerrar la primera como líder del grupo I con un balance de cinco victorias y una derrota. FIBA mantiene a los dos jugadores del Valencia Basket en la convocatoria española para esta ventana.

Álvaro Cárdenas y Mario Saint-Supéry, con España en las Ventanas FIBA / FEB

España se estrenará el viernes 28 de agosto ante Portugal en Zaragoza, a las 21.00 horas, antes de viajar a Atenas para medirse a Grecia el lunes 31 a las 18:00 horas. La selección española parte con ventaja en un grupo I en el que también compiten Ucrania, Montenegro, Portugal, Grecia y Georgia.

Corbalán, con Argentina ante Puerto Rico y Canadá

Otro internacional del Valencia Basket es Gonzalo Corbalán, convocado por Argentina para los dos primeros partidos de la segunda ronda americana. FIBA incluye al escolta taronja en una lista albiceleste con nombres del nivel de Facundo Campazzo, Gabriel Deck, Nicolás Laprovittola o Luca Vildoza.

Argentina inicia esta fase con un balance de 5-1 y recibirá a Puerto Rico en Mar del Plata en la madrugada española del viernes 28 de agosto, a las 00:10 horas. Después viajará a Quebec para enfrentarse al líder Canadá en la madrugada del martes 1 de septiembre, a la 1:10 hora peninsular española. La segunda ronda americana reparte siete plazas para el Mundial: las tres primeras de cada grupo y el mejor cuarto clasificado.

Aeropuerto de Manises VLC SPD llegada de Gonzalo Corbalán fichaje del Valencia Basket / Francisco Calabuig / LEV

Valtonen y Reuvers son rivales de grupo

La actividad taronja comenzará, sin embargo, un día antes. Elias Valtonen será uno de los primeros jugadores del Valencia Basket en entrar en competición con Finlandia. La selección finlandesa recibe este jueves 27 a Suecia en Helsinki a las 17:30 horas y posteriormente viajará a Tallin para enfrentarse a Estonia el domingo 30 a las 18:00. Finlandia parte segunda del grupo L con un balance de 4-2.

En ese mismo grupo aparece Nate Reuvers con Hungría. El interior taronja, ya habitual con el combinado magiar y uno de sus jugadores de referencia durante el proceso clasificatorio, figura en la lista para esta ventana. Hungría comienza la segunda ronda con un 3-3 y se enfrentará este jueves a Estonia en Miskolc antes de visitar a Eslovenia el domingo en Liubliana.

Mo Gueye debutará con Senegal

La ventana tendrá un significado especial para Mo Gueye, que tiene la oportunidad de estrenarse con la selección absoluta de Senegal. FIBA incluye al nuevo jugador del Valencia Basket en la convocatoria senegalesa para los encuentros que se disputarán en Dakar, una de las dos sedes elegidas para esta cuarta ventana africana.

Mo Gueye en el Roig Arena / VBC

Senegal llega a esta fase como líder del grupo F con un balance de 5-1 y disputará tres encuentros consecutivos como anfitrión: frente a Egipto, Angola y Mali. En este último compromiso podría producirse además un duelo con sabor taronja ante Oumar Ballo, propiedad del Valencia Basket y cedido esta temporada. El pívot aparece igualmente en la convocatoria preliminar de Mali.

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Así, seis jugadores de la plantilla de Valencia Basket cambian durante unos días el taronja por los colores de sus respectivas selecciones. Una ventana internacional que condiciona el trabajo de Xavi Albert en plena pretemporada, pero que al mismo tiempo coloca al club valenciano en España, Finlandia, Hungría, Senegal y Argentina en la carrera hacia el Mundial de 2027.