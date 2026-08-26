El Valencia triplica los precios para recibir al Barça y al Madrid

Es el último año de Mestalla, y el club lo sabe. Es por ello que a principio de temporada se avisó de que el precio para las entradas de público general iba a subir, pero donde más se ha notado esto es en las visitas del FC Barcelona y del Real Madrid. El Valencia ha publicado esta mañana en las redes sociales del club que, a través de la web, ya se pueden comprar entradas para ir a cualquier partido de la primera vuelta, y la sorpresa para muchos ha llegado al ver cuánto cuesta ir al conjunto de Hansi Flick o al de José Mourinho.

116 euros es lo mínimo que deberán pagar los aficionados que quieran ir al último encuentro liguero contra alguno de estos equipos. En años anteriores, los precios para la entrada más barata estaban en torno a los 85 euros, posteriormente, subió a 95 y, ahora, hasta los 116. Con esto, el club intenta evitar que dos de los equipos con mayor masa social del mundo llenen las gradas con sus aficionados. Estas localidades se ubican en la zona de gol xicotet alto, pero para los más 'disfrutones', pueden ir a tribuna por el 'módico' precio de 288 euros.

Esto contrasta con los precios para el resto de partidos de la primera vuelta, puesto que para cualquiera de los otros, la entrada más económica son 40€, incluido el derbi frente al Villarreal. Quienes quieran vivir la experiencia al completo, el asiento en tribuna está por 114; es decir, es más barato ir a la mejor zona de Mestalla en cualquier partido que comprar la entrada más barata contra el Barça o el Real Madrid.

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Todo esto llega en un momento delicado para el Valencia. El equipo no atraviesa su mejor situación deportiva y la situación se ha agravado después de los dos últimos partidos disputados en Mestalla, que han vuelto a poner en el ojo del huracán el rendimiento del conjunto valencianista. A ello se suma la falta de fichajes e inversión por parte de la propiedad y la grada de Mestalla pidiendo la dimisión de Carlos Corberán.