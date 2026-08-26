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Presentación

Kayne Van Oevelen, sobre la competencia con Dimitrievski: “Quiero aprender de él y veremos qué depara el futuro”

El nuevo fichaje del Valencia CF ha sido presentado este miércoles en la ciudad deportiva de Paterna

Van Oevelen, presentado en rueda de prensa

Van Oevelen, presentado en rueda de prensa / Germán Caballero

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Carlos Romero

València

Las primeras horas de Kayne Van Oevelen como jugador del Valencia CF han sido bastante ajetreadas. El pasado lunes aterrizó en la capital del Turia, el martes entró en la convocatoria para el partido frente al Real Betis y esta mañana ya ha sido presentado como nuevo jugador valencianista.

La rueda de prensa ha comenzado con un pequeño vídeo introductorio de sus mejores actuaciones con el FC Volendam, equipo en el que militaba antes de unirse este mismo verano al Ipswich Town. Posteriormente, ha hablado para la prensa acerca de sus virtudes bajo palos, los motivos de llegar al Valencia CF y, también, su competencia con Dimitrievski.

El guardameta neerlandés fue suplente en el partido contra el Betis, pero todavía está por ver su rol dentro del club y la pugna por hacerse con la portería valencianista, temas por los que ha sido preguntado. “Dimitrievski es muy buen portero, todos lo sabemos. Depende de mí exigirme al máximo y al resto del equipo para demostrar al entrenador lo que puedo aportar. Depende de él tomar las decisiones”, ha comentado.

Van Oevelen, mirando de reojo

Van Oevelen, mirando de reojo / Germán Caballero / R

Además, ante la incógnita de si acepta el rol de suplente, Van Oevelen se ha mostrado dispuesto a intentar convencer a Carlos Corberán. “Daré lo máximo de mí para estar en el once inicial. Haré todo lo que pueda, me empujaré a mí mismo e intentaré aprender de Dimitrievski. Quiero hacer bien las cosas y trabajar duro”.

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Respecto a su futuro en el Valencia CF, Van Oevelen no sabe qué le deparará a final de temporada: “Todavía es pronto, llevo dos días aquí, así que ya veremos”, ha expresado el nuevo portero del Valencia CF.

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Fuente: Superdeporte

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