Ciclismo
Las cinco 'vías verdes' valencianas para disfrutar junto a la Vuelta a España 2026
La autonomía es el territorio con más tramos de este tipo en esta edición, con la jornada del sábado entre Puçol y Xeraco como principal reclamo
La Vuelta 2026 se prepara para su entrada en la Comunitat Valenciana este jueves. Cuatro etapas con perfiles para todo tipo de corredores esperan a un pelotón comandado por el esloveno Tadej Pogacar, máximo aspirante a llegar con el maillot 'rojo' cuando lo ciclistas vean la Alhambra a mediados de septiembre como colofón a 21 días de prueba. Sin embargo, en pararelo a ese recorrido oficial, otros tramos se esconden entre los bonitos paisajes por los que pasa la ronda española. Muchos de ellos enmarcados en antiguas infraestructuras ferroviarias que hoy se han convertido en 'vías verdes'. Un añadido para disfrutar de cerca de la prueba, perfecto para público, aficionados y amantes del deporte en general, que tendrá en el territorio valenciano a su principal protagonista. No en vano, hasta cinco rutas de las 16 por las que 'pasará' la Vuelta están enclavadas en la autonomía.
De la costa de Orpesa a la ruta más larga de España
Según destaca 'Vía Verde' -una marca de la Fundación de los Ferrocarriles Españoles F.S.P.-, la primera de ellas -ligada a la etapa seis que unirá Alcossebre y Castelló mañana- es la Vía Verde del Mar, de 5,7 kilómetros y que recorre la costa natural que separa Benicàssim y Orpesa. Un tramo de asfalto y tierra compactada -que pasa por un túnel iluminado, otros dos falsos y un puente metálico- que resulta apta para ciclistas, senderistas, así como para personas con movilidad reducida.
Una jornada después, dentro de la etapa que partirá desde la Vall d'Alba y culminará en Teruel (en concreto, en la subida a Aramón Valdelinares), será el Camino Natural Vía Verde de Ojos Negros el protagonista. El tramo más próximo al recorrido de la Vuelta es el que se adentra dentro del territorio aragonés desde el municipio castellonense de Barracas. No obstante, esta vía verde -la más larga de España con 185 kilómetros divididos en dos partes- tiene otra etapa que, partiendo también de Barracas y hasta conectarse por la Vía Verde Xurra, pasa por Torás, Caudiel, Benafer, Viver, Jérica, Navajas, Altura, Segorbe, Soneja, Sot de Ferrer, Algar de Palancia, Alfara de la Baronia, Algimia de Alfara y Torres Torres.
La provincia de Valencia, protagonista
El sábado, por último, será el gran momento de estos enclaves. Porque la etapa siete -la que une Puçol y Xeraco, transcurriendo por las comarcas de l'Horta Nord o la Safor- tiene hasta tres vías verdes ligadas a su perfil oficial. La VV Xura es la primera, pasando por municipios como Alboraia, Meliana, Albalat, Massamagrell y la Pobla de Farnals a lo largo de sus 16 kilómetros.
Junto a ella, los casi 40 kilómetros del Camino Natural Vía Verde del Antic Trenet -que atraviesa la Ribera Alta partiendo de Carcaixent y llegando a Tavernes de la Valldigna- o el Camino Natural Vía Verde de la Safor que une Gandia y Oliva son las otras dos opciones para el disfrute del gran público ligadas a la ronda española. Una oportunidad, a fin de cuentas, para vivir una de las tres 'grandes' del calendario descubriendo en paralelo tramos seguros y libre de tráfico motorizado.
Las otras rutas
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