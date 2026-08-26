Vuelta a España 2026 en la Comunitat Valenciana: Cuándo son las etapas, mapas y recorridos

En cuestión de horas, la Vuelta a España 2026 dará comienzo a su periplo por las carreteras de la Comunitat Valenciana. Tras un inicio de ronda española marcada por el dominio aplastante de Tadej Pogacar -ganador ayer en Andorra con más de dos minutos y medio de margen-, este jueves 27 de agosto empieza en Alcossebre el recorrido de la prueba por la autonomía que terminará este domingo en el Alto de Aitana. O lo que es lo mismo, una apuesta de la organización con hasta cuatro etapas valencianas -de la seis a la nueve- ofreciendo posibilidades de victoria para todo tipo de corredores.

Etapa 6

La primera de ellas, la de mañana jueves, será completamente en la provincia castellonense. En concreto, recorrerá 177 kilómetros entre la salida en Alcossebre y la meta en Castelló. Por el camino, dos altos de segunda categoría, otro de tercera, y un Puerto de El Bartolo que, coronado a 21 kilómetros del final y con tres kilómetros de tierra, promete ser diferencial bien sea para una fuga que haya conseguido escaparse del control del pelotón o bien para un ciclista que busque suerte con un ataque tardío que sorprenda -si es que se puede- al siempre controlador UAE. Orpesa, Benicàssim o Cabanes serán algunos de los municipios por los que la prueba pasará antes del desenlace en la calles de la capital de la Plana.

Recorrido de la etapa 6 de la Vuelta 2026. / La Vuelta

Etapa 7

Un día después, la séptima etapa dará comienzo en la Vall d'Alba -por donde también pasará la carrera el día anterior- para ir adentrándose poco a poco el interior castellonense (pasando por Vilafamés, Costur, Llucena...), cruzar la frontera con Teruel cuando hayan transcurrido dos tercios de la misma y finalizar en un puerto como Aramón Valdelinares que lleva sin ser final de la prueba desde que Winner Anacona venciera en la estación de esquí homónima en 2014. Antes de esa subida que podría dejar diferencias entre los favoritos al podio o un nuevo ataque de Pogacar, un terreno rompepiernas -con 3.750 metros de ascenso- que pondrá de seguro en dificultades a los corredores.

Recorrido de la etapa 7 de la Vuelta 2026. / La Vuelta

Etapa 8

Ya en la jornada de sábado, los equipos volverán a territorio valenciano y, más en concreto, a Puçol. Ahí será donde comience una etapa de 171 kilómetros destinada, salvo sorpresa, a los velocistas del pelotón que logren superar la subida a Barx -de segunda categoría- ubicada en el tramo final de la prueba. Una única oportunidad para los hombres rápidos dentro de la Comunitat que culminará por las calles de Xeraco. En el camino, un recorrido por buena parte de las comarcas de la provincia de Valencia, partiendo de localidades de L'Horta Nord como Massamagrell o Meliana, continuando por otras de Camp de Turia (como Bétera), la Hoya de Buñol (como Cheste), la Ribera Alta (Montserrat o Algemesí) o la Safor (Simat de Valldigna o el propio final en Xéraco).

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Recorrido de la etapa 8 de la Vuelta 2026. / La Vuelta

Etapa 9

La última etapa por la autonomía valenciana será la de la jornada dominical, con inicio en La Vila Joiosa y meta en un puerto de nivel como el Alto de Aitana. Será el plato principal de un día en el que los corredores acumularán 5.000 metros de desnivel positivo divididos en seis puerto, algunos como el de El Miserat situados a mitad del recorrido y otros como Tudons y Benifallim en un encadenado antes de la escalada final a un alto ubicado en la Marina que servirá como punto y aparte de la prueba, ya que el día siguiente es de descanso. Por el camino, municipios como Finestrat, La Nucia, Pego o Sella para disfrutar del último día de carrera por tierras valencianas