Los 13 puertos de montaña de la Comunitat Valenciana por dónde pasará la Vuelta a España 2026

La montaña es el terreno más esperado dentro de cualquier gran ronda ciclista. Puertos, algunos reflejados como auténticas paredes, se convierten en los protagonistas de las jornadas, dispuestos a distanciar -o, directamente, eliminar- a aquellos corredores incapaces de seguir el ritmo de los mejores. Un liderazgo cuando la carretera pica hacia arriba que, en el caso de la Vuelta 2026, ya tiene en el esloveno Tadej Pogacar a su auténtico dominador cuando solo se han disputado las cinco primeras etapas. Sin embargo, aún queda mucho recorrido por delante. Y desde hoy y hasta el próximo domingo, será la Comunitat Valenciana y sus dificultades en altura las que continúen escribiendo las páginas de una prueba que puede quedar para la historia.

En el horizonte, no en vano, se dibujan hasta 13 puertos distribuidos a lo largo de las tres provincias que durante estas cuatro jornadas marcarán el paso de los ciclistas. Retos montañosos -de diversa dureza y longitud- que comenzarán este mismo jueves con hasta cuatro dificultades dentro de los 177 kilómetros que componen el perfil entre Alcossebre y Castelló. La primera de ellas será de 2ª categoría, concretamente el Puerto de la Serratella, caracterizado por ser largo -hasta 14 kilómetros- para los estándares que se afrontarán en el territorio valenciano, pero de menor pendiente, al 3,8 % de media.

Será el comienzo para una etapa que también pasará por el Coll de la Bandereta -de 4,6 kilómetros al 6,7 % de pendiente, un 3ª categoría- y el Alto del Desierto de Las Palmas, enclavado entre los dos pasos por Benicàssim con sus 8 kilómetros de longitud rozando el 5 % de inclinación media (2ª categoría). El colofón a esa etapa 6 será el Puerto de El Bartolo, de 1ª categoría y ubicado a 21 kilómetros de meta. De su perfil, resulta llamativo que los tres últimos kilómetros de los nueve que componen la ascensión -con una pendiente del 7,1 %- sean sobre tierra, una seña de identidad diferente para la prueba.

De la frontera con Teruel a 'sobrevivir' antes de Xeraco

Ya en la jornada de mañana viernes, que unirá Vall d'Alba y la cima turolense de Aramón Valdelinares, se pasará por el Puerto de El Remolcador, un 2ª categoría largo -de 12,3 kilómetros- y tendido al tener un porcentaje de subida medio del 4,3 %. Como complemento y enlazado tras su descenso estará el Alto de Zucaina, de 3ª al contar solo con un 5 % de pendiente promedio en sus 5,5 kilómetros de ascensión y que servirá como despedida -para lo que queda de día- para el pelotón en la Comunitat Valenciana.

La jornada del sábado, la única dentro de la provincia de Valencia, será la oportunidad para los velocistas. O lo que es lo mismo, un día en el que el perfil no contempla tantas dificultades montañosas como en el resto de etapas. Eso sí, el Puerto de Barx -de segunda categoría al suponer una subida de 4,7 kilómetros al 5,6 %- será el que marque la carrera. No en vano, este se coronará a 23 kilómetros de meta, lo que obligará a los esprínters a no descolgarse si quieren optar a la victoria en Xeraco.

La etapa 9, la más dura en la Comunitat Valenciana. / La Vuelta

Aitana, el gran puerto valenciano de la edición

Pero si se habla de dificultades montañosas, el día más importante para la Comunitat Valenciana será el domingo. Hasta seis ascensiones marcarán una jornada con prácticamente 5.000 metros de desnivel. Una dureza, superior a la que le permitió a Pierre-Roger Latour vencer la etapa 20 de 2016 en un recorrido con similitudes al de esta edición, que vendrá aupada por un encadenado de puertos que componen el de Tárbena -un 2ª con 7,2 kilómetros al 5,4 %-, el de El Miserat -5,2 kilómetros, pero al 10 % de media, lo que convierte en todo un 1ª categoría- y el de Tollos -un 3ª de 4,1 kilómetros al 5,8 %.

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Tras un breve 'descanso' de 25 kilómetros, tocará comenzar las tres últimas ascensiones. La dos primeras, los puertos de Tudons y Benifallim -ambos entre el 5 % y el 6 % de pendiente promedio, aunque el primero son siete kilómetros de ascensión y el segundo, 4,8-, de 2ª categoría y que servirán como 'calentamiento' para el gran fin de fiesta, la subida al Alto de Aitana, una subida muy larga -de 22 kilómetros- con una pendiente cercana al 6 %. El mejor adiós valenciano para la Vuelta 2026.