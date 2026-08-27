Arnau Martínez, presentado como nuevo jugador del Valencia CF: “Creo que mi nivel puede dar un salto de calidad al equipo”

El Valencia CF ha resuelto por fin su propio culebrón del verano. El fichaje de Arnau Martínez se ha hecho esperar hasta la última semana de mercado, pero tras varias semanas de negociaciones con el Girona FC, Carlos Corberán ya tiene la pieza que demandaba para reforzar la defensa. Este miércoles se hizo oficial la incorporación del defensor catalán, que será la sexta cara nueva tras las llegadas de De Haas, Dieng, Sato, Maffeo y Van Oevelen.

El futbolista de 23 años ha pasado esta misma mañana reconocimiento médico y se ha incorporado de forma inmediata a los entrenamientos junto al resto del equipo. Tras conocer a sus nuevos compañeros, el club ha presentado al nuevo fichaje en la sala VIP de Mestalla. El jugador de Premià de Dalt ha posado con su nueva camiseta y su flamante dorsal ‘22’ tras atender a la prensa y responder, entre otras cosas, cuál es el objetivo principal del equipo esta temporada:

Ambición y superación

“El objetivo del club es siempre superarse”, ha comenzado. “Si miramos atrás, yo quiero escalar un paso más, intentar llegar más alto que donde la temporada pasada estuvieron y para eso estoy aquí”, ha declarado Arnau. “Sé lo que conlleva tener este escudo en la camiseta y si la afición y los jugadores vamos juntos, se pueden lograr grandes cosas”, ha agregado el nuevo fichaje respecto a las aspiraciones del club.

Arnau Martínez, posando con el 22 de su camiseta / JM López

Con ganas de debutar

Arnau Martínez, quien ya ha comenzado la competición oficial en el equipo de Montilivi, se encuentra en plena forma y disponible para Carlos Corberán, quien anhelaba la llegada de un futbolista de este perfil. “Estoy preparado para ejercer en todas las posiciones donde pueda ayudar y creo que mi nivel puede dar un salto de calidad al equipo”.

Además, Arnau ya sabe lo que es jugar en Mestalla en varias ocasiones. Precisamente, su estreno con el Girona FC fue en el estadio valencianista. “Es una ilusión muy grande jugar en Mestalla. Debuté aquí pero jugar como local debe ser espectacular”, ha dicho ilusionado.

Con todos los actos de presentación ya concluidos, el jugador se encuentra en condiciones óptimas para debutar en el próximo compromiso liguero en Riazor ante el Deportivo de A Coruña. Con su llegada, el conjunto ché gana solidez defensiva, salida limpia de balón y proyección en una banda derecha que hace tan solo cinco días estaba en la orfandad absoluta.

Variedad de posiciones

Arnau, además, es un futbolista muy polivalente, ya que ha jugado en muchas posiciones a lo largo de su corta carrera y eso también ha hecho que el conjunto valencianista se decantase por él. "De carrilero, lateral y central es donde me siento más agusto, pero es una cosa bueno que tengo, puedo adaptarme a cualquier posición que sea para ayudar al equipo", comentó.

Por otro lado, no ha sido solo esas posiciones en las que ha jugado, ya que como él ha declarado: "Cuando era muy pequeño jugaba como delantero". En el Barcelona B estuvo como central y de mediocentro disputó algunos partidos. Y años más tardes con entrenadores como Francisco cuando jugaba con defensa de tres y Míchel, ha sido cuando ha encontrado su mejor posición para desarrollar su fútbol.

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En el Girona se le ha visto hasta en tres posiciones diferentes gracias a Míchel. Su posición más habitual es la de lateral derecho, pero también ha ejercido como tercer central por la buena salida de balón y como carrilero cuando en ocasiones el técnico ha salido con defensa de 5. La temporada pasada fue fundamental para su equipo aunque finalmente el Girona acabó descendiendo. A sus 23 años ha sido hasta en 50 ocasiones capitán, eso habla del liderazgo que ha adquirido a su corta edad.