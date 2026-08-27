El Betis en Orriols, un enfrentamiento propicio para el Levante UD

El Levante UD no ha comenzado con buen pie el curso liguero. Los dos primeros desplazamientos a Cornellà y a Pamplona han dejado como rédito un solo punto -el del pasado lunes en El Sadar gracias a un empate a cero- y una aportación goleadora que todavía no se ha estrenado. Una circunstancia adversa que obliga a los de Luís Castro a mejorar en sus próximos compromisos si quiere evitar tener que nadar a contracorriente en el campeonato desde el primer minuto. Y la primera oportunidad para revertir la situación y recuperar el ritmo será este próximo sábado, cuando el conjunto levantinista se reencuentre con su afición en un duelo contra el Real Betis que en las últimas temporadas le ha resultado propicio a los de Orriols.

Buenos resultados levantinistas

Y es que el club 'granota' ha derrotado a los béticos en tres de sus últimas cinco visitas al Ciutat de València. Y lo hizo, además, con buena anotación, un capítulo por resolver todavía esta temporada. En concreto, el Levante ganó al Betis en la temporada 2018-19 con un sólido 4-0 gracias a los tantos de Coke, Morales y José Campaña por partida doble. Una campaña después, los levantinistas también le endosaron otros cuatro tantos a los béticos, aunque en aquella ocasión el marcador fue más ajustado (4-2). Y eso que se llegó a poner 4-0 gracias a los tantos de Borja Mayoral, Bardhi, Morales y Rochina, aunque Sergio Canales y Juanmi maquillaron el resultado.

Una realidad que se repitió en la 2020-21. Y es que el Levante UD se llegó a adelantar por 4-1 gracias a los goles de Óscar Duarte, un doblete de Morales y Roger Martí, mientras que -el por aquel entonces bético y ahora levantinista- Aïsa Mandi había recortado distancias. Canales, esta vez por partida doble, volvió a ser el encargado de rebajar el doloroso marcador al 4-3 final. Eso sí, los encuentros contra los sevillanos no siempren han salido cara. En la 2021-22, el equipo goleado fue el de Orriols, que solo pudo anotar dos tantos -ambos de Dani Gómez-, mientras los visitantes ponían el 2-4 gracias al acierto de Fekir (en dos ocasiones), Édgar González y William Carvalho.

Empate el año pasado

La única igualada se dio la pasada temporada, concretamente en septiembre de 2025. En ese momento, el Levante -con goles, curiosamente, de los dos delanteros a los que junto a Musuayi fía su salvación este año el club, Iván Romero y Etta Eyong- se colocó con un 2-0 a favor, pero el Betis logró el empate definitivo en el minuto 81, gracias a un gol de Pablo Fornals. En el Levante jugaron Ryan; Manu Sánchez, Elgezabal, Moreno (Dela), Toljan; Olasagasti (Brugué), Rey, Martínez (Arriaga), Carlos Álvarez; Etta Eyong (Morales) y Romero (Koyalipou). Por su parte, en el Real Betis participaron Valles; Firpo, Natan, Gómez, Bellerín; Fornals, Altimira (Amrabat), Deossa (Lo Celso); Riquelme (Abde), Hernández (Bakambu) y Antony.

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Más allá de las últimas visitas, el balance total en los quince enfrentamientos entre estos dos equipos en Primera en València es de seis victorias para cada equipo y tres empates.