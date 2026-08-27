La UEFA da marcha atrás con el boicot a la FIFA

La UEFA levantará su amenaza de boicot a la FIFA después de varias semanas de máxima tensión entre los dos grandes organismos del fútbol mundial. Las 55 federaciones europeas habían acordado no participar en las competiciones de la FIFA mientras siguiera adelante el proyecto conocido como FIFA Forward Enterprise (FFE), una iniciativa impulsada por Gianni Infantino que contemplaba la entrada de inversores privados en la explotación comercial de grandes torneos.

La situación ha dado un giro en las últimas horas. La FIFA retiró definitivamente el proyecto a finales de julio y, posteriormente, ofreció a la UEFA garantías para evitar que una propuesta similar vuelva a ponerse sobre la mesa. Con estas condiciones, el organismo presidido por Aleksander Čeferin considera que ya existen motivos suficientes para poner fin al enfrentamiento institucional, aunque la desconfianza hacia la actual dirección de la FIFA continúa.

Aleksander Ceferin y Gianni Infantino, presidentes de UEFA y FIFA, respectivamente. / Archivo

La UEFA entierra el boicot, pero mantiene su pulso con Infantino

La decisión supone un importante cambio de rumbo para el fútbol europeo. El boicot amenazaba con afectar a diferentes competiciones de la FIFA y podía generar un escenario inédito de enfrentamiento entre las dos instituciones. Además, mantener la protesta habría tenido consecuencias especialmente delicadas para las selecciones y para los próximos torneos internacionales, incluido el Mundial femenino Sub-20 de Polonia.

El levantamiento del boicot, sin embargo, no significa que la UEFA haya cerrado el conflicto con Gianni Infantino. La organización europea continúa cuestionando su gestión y se ha mostrado contraria a su continuidad al frente de la FIFA. De hecho, Italia ya retiró su apoyo al dirigente suizo de cara a las próximas elecciones presidenciales, mientras crece la presión para impulsar cambios en el gobierno del fútbol mundial.

Gianni Infantino optará a la reelección como presidente de la FIFA / EP

Un acuerdo que evita una guerra abierta en el fútbol mundial

La retirada del boicot permitirá que las selecciones europeas vuelvan a participar con normalidad en las competiciones organizadas por la FIFA. La medida evita, al menos por ahora, una escalada que podía haber desembocado en una crisis institucional de enormes dimensiones. La UEFA mantiene sus exigencias sobre la gestión y el futuro del fútbol internacional, pero considera prioritario proteger a las federaciones y a los propios jugadores de las consecuencias de una ruptura.

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El movimiento también llega en un momento especialmente significativo: este jueves, Mónaco acoge la reunión de la UEFA coincidiendo con el sorteo de la Champions League. Allí se abordará formalmente la situación y se dará forma definitiva al nuevo escenario entre UEFA y FIFA. El boicot queda así prácticamente enterrado, aunque la batalla política contra Infantino está lejos de haber terminado.