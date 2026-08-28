Castro: "Tenemos que estar al máximo para poder pelear por el partido ante el Betis"

El entrenador del Levante, Luís Castro, destacó este viernes la dificultad del encuentro que enfrentará a su equipo el sábado al Real Betis en el Ciutat de València, aunque confió en que el conjunto levantinista pueda ofrecer ante su afición "una presentación un poquito mejor que el normal" y competir por la victoria. "Tenemos que estar al máximo de nosotros y, si estamos ahí, podemos pelear por el partido", dijo Castro en la rueda de prensa previa al partido, en la que elogió al conjunto verdiblanco, al que situó entre "los mejores equipos de la liga", tanto por su nivel individual como colectivo.

"El Betis es una de las mejores plantillas de LaLiga. Para ganar a un equipo como este tienes que estar al cien por ciento en todos los aspectos: tácticos, mentales, todo lo que necesites en un partido tienes que estar al cien por ciento para ganar", subrayó. Castro admitió que incluso haciendo un partido completo, el Levante puede no conseguir la victoria debido al potencial del rival. "Es un equipo muy bueno. Lo ha demostrado en los últimos dos partidos. Es un equipo que está en 'Champions'", indicó.

"Es un equipo que en todos los momentos de partido te puede hacer daño. Cuando tú piensas que estás controlando, ellos también están preparados para en la mínima recuperación de balón que tengan te llegarán muy rápido", advirtió. Por ello, Castro consideró que el Levante deberá ofrecer su mejor versión para tener opciones. "Sabemos que el adversario es muy fuerte, pero en nuestra casa podemos tener una presentación un poquito mejor que lo normal", apuntó.

Bien preparado

El preparador portugués aseguró que el Levante llega al encuentro con un buen nivel de preparación y con margen para seguir creciendo, tras haber sumado una derrota y un empate hasta ahora. "Hay siempre margen de mejora. En la temporada hay partidos que vas a estar muy bien y hay siempre margen para mejorar. El equipo está haciendo las cosas bien, la pretemporada ha sido buena. El único partido que no hemos estado a la altura ha sido el primer partido del campeonato", explicó Castro.

El entrenador levantinista incidió además en la importancia de recuperar el factor local. "Jugar en casa con nuestros aficionados ha sido un punto más el año pasado", afirmó antes de recordar algunos de los encuentros vividos en el Ciutat de València en los que el equipo consiguió remontar situaciones adversas. "Ganamos partidos aquí que son tal vez inolvidables, con partidos que estabas perdiendo o estabas ganando y te empatan y tienes que volver a ganar. Es muy bueno volver", añadió Castro, quien considera que volver a estar junto a sus aficionados aporta "mucha fuerza y muchas ganas" al equipo.

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Pasar "de todo" en el mercado

Más allá de lo deportivo, Castro aseguró que el club -que ayer confirmó la venta de Kareem Tunde al West Brom a cambio de 3 millones fijos, 2 en variables y un 20% de futura venta- está preparado para afrontar cualquier movimiento en el mercado de fichajes, que permanecerá abierto hasta el próximo 1 de septiembre, y admitió que puede haber entradas y salidas hasta el último día. "Estamos abiertos a todas las salidas y entradas, como todos los equipos del mundo. Puede haber entradas, puede haber salidas hasta que el mercado termine", señaló el técnico, quien insistió en que en este periodo "puede pasar de todo".