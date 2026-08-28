El fichaje de Guevara por Pramac deja solo dos sitios libres en la parrilla de 2027

El parón de verano de MotoGP siempre es sinónimo de 'silly season', es decir, del mercado de fichajes. A horas de que comience el GP de Aragón y con los recientes anuncios sobre el futuro de Fermín Aldeguer y Luca Marini, además de la incorporación de Izan Guevara, cada vez son menos las plazas por ocupar en la parrilla del próximo año. Y lo que llevamos de anuncios no deja de sorprender, con movimientos que están dibujando una parrilla de 2027 muy diferente a la actual. Se incorporan pilotos novatos, se renuevan campeones y se producen inesperados cambios de equipo, con corredores que deciden comenzar una nueva etapa en otra estructura. Además, la evolución de las motos y el cambio de reglamento contribuyen a generar una temporada prometedora, en la que estarán los 22 pilotos más rápidos del mundo.

Parrilla de 2027 actualizada / MotoGP

Inesperados cambios de equipo

Desde el principio de la temporada ya se especulaba con la mayoría de los movimientos que hemos presenciado. El más destacado ha sido el fichaje de Pedro Acosta como compañero de equipo de Marc Márquez en el Ducati Lenovo Team. A raíz de este movimiento, el actual compañero de Márquez, Francesco Bagnaia, pilotará la Aprilia oficial junto a Marco Bezzecchi. Jorge Martín, actual piloto de la marca italiana y líder del Mundial, afrontará 2027 subido a la Yamaha que deja libre Fabio Quartararo, quien comenzará una nueva etapa, con un acuerdo por dos años, en otro fabricante japonés: Honda.

Al igual que Joan Mir, el mallorquín deja la estructura asiática para unirse al Gresini Racing, donde contará con el novato Dani Holgado como compañero. Por su parte, Álex Márquez y Fermín Aldeguer dejan el equipo satélite. El catalán ha sido confirmado por el equipo oficial de KTM, mientras que el murciano continúa en la estructura Ducati, aunque pilotará para el VR46 durante al menos dos años. En cambio, Fabio Di Giannantonio compartirá equipo junto al pequeño de los Márquez en la estructura austriaca, ambos con un contrato multianual.

También Ai Ogura deja el equipo Trackhouse en plena lucha por el campeonato y su futuro estará en Yamaha junto a Jorge Martín. Su actual compañero, Raúl Fernández, continuará en el equipo satélite de Aprilia, al menos hasta 2028, y tendrá a Enea Bastianini como nuevo compañero, después de que el italiano deje KTM. Su puesto en la marca naranja lo ocupará Luca Marini, actual piloto de Honda. Por otro lado, todavía no se sabe quién será su compañero, aunque sí está confirmado el de Toprak Razgatlıoğlu en el Pramac Yamaha. Tras confirmarse que Jack Miller no continuará con ellos una vez finalice la temporada 2026, se incorporará el piloto de Moto2 Izan Guevara.

Johann Zarco, Marco Bezzecchi, Marc Márquez, Toprak Razgatlıoğlu y Raúl Fernández son, por el momento, los únicos pilotos que no cambian de equipo de cara a 2027.

Posibles candidatos

A falta de confirmaciones oficiales, en redes sociales circulan diferentes especulaciones de expertos en motociclismo sobre quién puede ocupar los dos asientos que todavía quedan por definir y que todo piloto aspira a conseguir.

Sin embargo, todo apunta a que algunas de estas plazas ya tienen dueño. Junto a Fermín Aldeguer en el VR46 se especula con la llegada de Nicolò Bulega, actualmente piloto del Mundial de Superbikes, que podría dar el salto a MotoGP. La otra gran incógnita está en el piloto de Moto2, David Alonso, quién dará el salto a la categoría reina y cuyo futuro está entre el equipo oficial de Yamaha; como compañero de Fabio Quartararo, o el LCR Honda, donde compartiría estructura con Johann Zarco. Una vez se resuelva esta situación, también se conocerá qué papel tendrá Diogo Moreira, ya que el piloto cuenta con un contrato vigente con Yamaha.

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Con todos estos movimientos, la parrilla de MotoGP para 2027 se presenta como una de las más renovadas de los últimos años. El cambio de reglamento, la llegada de nuevos talentos y el intercambio de pilotos entre las principales fábricas prometen una temporada en la que las jerarquías podrían cambiar por completo. Mientras los equipos terminan de cerrar sus alineaciones, la 'silly season' encara su recta final con todavía varias piezas importantes por colocar en el tablero.