El precedente de Sadiq, un escenario a evitar con Ramazani

El Valencia CF no es ejemplo de prácticamente nada en los mercados de fichajes. De hecho este año apenas ha mejorado hasta la fecha notablemente el lateral derecho. Lo demás, al menos de momento, está por ver. Y mientras tanto aparece el problema de los extremos y es que a estas alturas el equipo tiene dos menos que cuando arrancó el pasado curso. El primero de ellos se sabía desde hace tiempo y es esa lesión de Diego López que le tendrá apartado todavía durante unos cuantos meses más y el segundo es Ramazani, el gran protagonista de esta recta final de mercado. Como lo fue Sadiq hace justo un año.

Largie Ramazani mejoró sus prestaciones la pasada campaña en la segunda vuelta. El jugador está como loco por volver / VCF Media

El extremo es sin duda una de las posiciones clave para el futuro más inmediato del Valencia CF. Más allá de que la posición del extremo tenga menos importancia tras ese cambio de sistema, ahora mismo el equipo solo cuenta con Rioja como hombre de banda. Danjuma ni está ni se le espera en ese sentido ya que quiere jugar en una posición más centrada, como lo viene haciendo en estos últimos encuentros. A partir de ahí, la realidad es que faltan recursos ofensivos, algo que se evidenció contra el Celta (aunque Corberán dejó a Otorbi sin minutos) y ante el Betis (donde tuvo que jugar Rioja sin estar al cien por cien y Otorbi tuvo apenas unos minutos y ya con 0-1). Por todo eso, las miradas apuntan al condado de Yorkshire. Concretamente a Leeds. Ahí se encuentra un Ramazani que sigue esperando un movimiento del Valencia CF que le permita volver a Mestalla. ¿Cuál es el problema? El Leeds, al menos de momento, no afloja y quiere venderlo ya y no una cesión con opción de compra.

El precedente de Sadiq

El verano pasado, el Valencia CF se tiró dos meses tratando de convencer a la Real Sociedad con un acuerdo por Sadiq ya cerrado desde los primeros compases del verano. Y sin embargo a última hora, el club de Mestalla tuvo que acudir a por Lucas Beltrán para completar el ataque. Evidentemente uno y otro se parecen entre poco y nada, pero eso al Valencia le dio igual porque tenía el mercado poco trabajado.

Arnaut Danjuma con Dieng y sadiq en el entrenamiento / VCF

Ahora, Ramazani es otra situación en la que el Valencia CF no puede fallar. El técnico lo quiere, considera que además encaja con las virtudes del nuevo sistema y que puede aportar tanto por fuera como con esas diagonales hacia zona interior que aportaron en algunos momentos de la segunda vuelta. Y eso, en realidad, es el Valencia. Un par de meses buenos de un jugador que en la primera vuelta no contaba, que en enero tenía la puerta abierta y que ahora se ha convertido en objetivo número uno. Incluso para esperarle durante todo el verano.

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La delantera

En estos momentos el Valencia está cogido con pinzas en muchas posiciones, pero además en la delantera aparece un problema. Danjuma, que quería salir, ha sido titular en los dos primeros partidos, pero si llegara el PSV a pagar su cláusula se vería con buenos ojos. Sadiq parece estar por delante de Hugo Duro pero aún no ha visto portería y el '9' por su parte salió el otro día de titular en el segundo compromiso liguero del curso. De momento ninguno ha logrado marcar y mientras tanto el Valencia CF también se mueve esperando que caiga un nueve del cielo. A 28 de agosto eso no suele ser una buena noticia.