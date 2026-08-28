Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Incendio Saler hoyEsmorçar XeracoTiempo Valencia hoyImágenes incendiovecino incendio El SalerTiempo en ValenciaPensión jubilación
instagramlinkedin

Valencia Basket

Reuvers brilla con su selección y Gueye, Valtonen y Ballo dejan buenos números

Nate fue clave en la victoria de Hungría ante Estonia (85-67) con 18 puntos, 8 rebotes y 14 de valoración

Valtonen sumó 8 puntos, 6 rebotes, 1 asistencia y 13 de valoración en el Finlandia-Suecia (81-86)

Gueye llegó a 12 puntos, 4 rebots, 2 tapones y 13 de valoración pese a la derrota de Senegal ante Egipto (76-67)

El cedido Oumar Ballo sumó 9 puntos, 9 rebotes, 1 asistencia y 1 tapón para 12 créditos en el Mali-Costa de Marfil (77-83)

El también taronja Gonzalo Corbalán apenas jugó 4 minutos con Argentiina, en los que logró tres rebotes

Nate Reuvers, en un tiro libre durante el Hungría-Estonia.

Nate Reuvers, en un tiro libre durante el Hungría-Estonia. / FIBA

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Jorge Valero

Jorge Valero

València

La primera jornada de las Ventanas FIBA de agosto se disputó en la noche del jueves y lo hizo con amplia representación de jugadores del Valencia Basket, ya que jugaron con sus respectivas selecciones Nate Reuvers, Mo Gueye, Elias Valtonen, Oumar Ballo y Gonzalo Corbalán.

Solo Reuvers y Corbalán pudieron disfrutar de una victoria, aunque con protagonismo muy diferente en ambos, ya que mientras el internacional húngaro fue clave en el triunfo ante Estonia por 85-67 con 18 puntos, 8 rebotes, 1 asistencia y 14 de valoración, el ex del Burgos apenas estuvo 4:25 minutos en pista, en los que pese a ano anotar, pudo captturar tres rebotes.

Mo Gueye, a la derecha, en su primer partido con la selección absoluta de Senegal.

Mo Gueye, a la derecha, en su primer partido con la selección absoluta de Senegal. / FIBA

Gueye, Valtonen y Ballo

A pesar de la derrota de Senegal ante Egipto por 76-67, Gueye dejó buenos números en su estreno con la selección absoluta de su país al sumar 12 puntos, 4 revotes, 2 tapones y 13 de valoración.

También estuvo a buen nivel Elias Valtonen con Finlandia, con 8 puntos, 6 rebotes, 1 asistencia y 13 de valoración a pesar de la derrota ante Suecia (81-86) y de no haber podido acabar el partido al ver cinco faltas.

Elias Valtonen, tras Markkanen en el partido de Finlandia contra Suecia.

Elias Valtonen, tras Markkanen en el partido de Finlandia contra Suecia. / FIBA

Otro de los fichajes taronja de esta temporada, un Oumar Ballo que está cedido al Galatasaray, brilló en la derrota de Mali contra Costa de Marfil, sumando 9 puntos, 9 rebotes (4 de ellos ofensivos), 1 asistencia, 1 tapón y 12 de valoración.

Noticias relacionadas

Turneo para Saint-Supéry y Cárdenas

La representación taronja en las ventanas de selecciones se completará este viernes en Zaragoza, con el partido que medirá a España con Portugal y en el que estarán Álvaro Cárdenas y Mario Saint-Supéry. Ambos están en la lista de 12 jugadores que dio ayer el seleccionador Chus Mateo, de la que se cayeron dos de los convocados.

Suscríbete para seguir leyendo

Fuente: Superdeporte

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents