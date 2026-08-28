Valencia Basket
Reuvers brilla con su selección y Gueye, Valtonen y Ballo dejan buenos números
Nate fue clave en la victoria de Hungría ante Estonia (85-67) con 18 puntos, 8 rebotes y 14 de valoración
Valtonen sumó 8 puntos, 6 rebotes, 1 asistencia y 13 de valoración en el Finlandia-Suecia (81-86)
Gueye llegó a 12 puntos, 4 rebots, 2 tapones y 13 de valoración pese a la derrota de Senegal ante Egipto (76-67)
El cedido Oumar Ballo sumó 9 puntos, 9 rebotes, 1 asistencia y 1 tapón para 12 créditos en el Mali-Costa de Marfil (77-83)
El también taronja Gonzalo Corbalán apenas jugó 4 minutos con Argentiina, en los que logró tres rebotes
La primera jornada de las Ventanas FIBA de agosto se disputó en la noche del jueves y lo hizo con amplia representación de jugadores del Valencia Basket, ya que jugaron con sus respectivas selecciones Nate Reuvers, Mo Gueye, Elias Valtonen, Oumar Ballo y Gonzalo Corbalán.
Solo Reuvers y Corbalán pudieron disfrutar de una victoria, aunque con protagonismo muy diferente en ambos, ya que mientras el internacional húngaro fue clave en el triunfo ante Estonia por 85-67 con 18 puntos, 8 rebotes, 1 asistencia y 14 de valoración, el ex del Burgos apenas estuvo 4:25 minutos en pista, en los que pese a ano anotar, pudo captturar tres rebotes.
Gueye, Valtonen y Ballo
A pesar de la derrota de Senegal ante Egipto por 76-67, Gueye dejó buenos números en su estreno con la selección absoluta de su país al sumar 12 puntos, 4 revotes, 2 tapones y 13 de valoración.
También estuvo a buen nivel Elias Valtonen con Finlandia, con 8 puntos, 6 rebotes, 1 asistencia y 13 de valoración a pesar de la derrota ante Suecia (81-86) y de no haber podido acabar el partido al ver cinco faltas.
Otro de los fichajes taronja de esta temporada, un Oumar Ballo que está cedido al Galatasaray, brilló en la derrota de Mali contra Costa de Marfil, sumando 9 puntos, 9 rebotes (4 de ellos ofensivos), 1 asistencia, 1 tapón y 12 de valoración.
Turneo para Saint-Supéry y Cárdenas
La representación taronja en las ventanas de selecciones se completará este viernes en Zaragoza, con el partido que medirá a España con Portugal y en el que estarán Álvaro Cárdenas y Mario Saint-Supéry. Ambos están en la lista de 12 jugadores que dio ayer el seleccionador Chus Mateo, de la que se cayeron dos de los convocados.
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Fuente: Superdeporte
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