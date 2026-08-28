El Valencia CF arranca con una sequía goleadora no vista en más de medio siglo

Cero goles. Esa es la llamativa cifra que refleja el casillero anotador del Valencia CF cuando ya se han jugado los dos primeros compromisos ligueros de la temporada y el Deportivo de A Coruña se dibuja en el horizonte del club. Ni el empuje de Mestalla en su último año como templo valencianista ha evitado que los de Carlos Corberán traspasen la portería que han defendido Radu -en el caso del Celta de Vigo el pasado sábado- y Álvaro Valles -esta misma semana contra el Betis-, cosechando con ello un 0-0 y un 0-1, respectivamente. Una circunstancia -que no deja el peor arranque en lo que a puntuación se refiere para el club- pero que si refleja la peor 'sequía' en un arranque de competición en más de medio siglo.

Tanto es así que hay que remontarse al inicio de la temporada 1969-70 para encontrar un caso similar. En aquel tramo inaugural, un Valencia CF dirigido por José Iglesias Fernández, 'Joseíto' -y con jugadores como Waldo, Sol, Claramunt, José Nebot o Fernando Ansola, entre otros- no solo no logró anotar en sus dos primeros partidos del torneo doméstico -una derrota por 2-0 ante el Sabadell y otra por 0-1 contra el Sevilla-, sino que también cayó derrotado en el tercer choque contra el Atlético de Madrid (2-0) y en la ida de la eliminatoria de la Copa de Ferias contra el Levski de Sofía.

Pese a ganar en Las Palmas en la jornada cuatro por 0-2 y romper esa mala racha goleadora, el empate en la siguiente fecha contra el Celta en Mestalla -curiosamente, también por 0-0- provocó la destitución del técnico zamorano y el inicio de la etapa de Enrique Buqué en un banquillo que, eso sí, dejaría a final de esa temporada para dejar sitio a Alfredo Di Stéfano. Esa temporada, el club acabaría resurgiendo hasta alcanzar el quinto puesto final en la clasificación liguera y la final de la Copa del Rey, perdida contra el Real Madrid (3-1). El Valencia, además, acabaría sumando hasta 34 dianas esa temporada, con Nebot como principal anotador con siete.

Corberán, antes del encuentro contra el Betis esta semana. / Germán Caballero

Contexto diferente

Sin embargo, la situación actual resulta bastante diferente a la de aquel momento. El pasado curso, sin ir más lejos, el equipo solo sumó 46 goles a favor, menos que los 47 con los que el Levante UD consiguió la salvación finalmente o también los 47 que no le valieron al Mallorca para evitar marcharse a Segunda. Una estadística complicada que no cuenta actualmente con muchas nuevas piezas para ser revertida.

Porque a día de hoy, en plantilla se mantiene Hugo Duro, Sadiq y Danjuma que, desde la punta, no han logrado anotar en estos dos encuentros. Tampoco lo han hecho unos extremos en los que sigue en el aire la deseada llegada de Ramazani y en los que Corberán tiene a Diego López como lesionado y a Luís Rioja recién recuperado. Ryunosuke Sato, por su parte, sí ha dejado notas positivas en el césped en ambos encuentros, mostrando que los refuerzos son una parte clave para dar un nuevo paso hacia delante.

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Peores arranques

Pero en el último medio siglo y aunque sí tuvieron goles en el tramo inicial, el club valencianista ha tenido hasta doce temporadas en las que su bagaje en las dos primeras jornadas ha sido de un empate y una derrota o, directamente, no ha sumado puntos. De entre ellas, cinco han sido bajo la propiedad de Peter Lim. El año pasado, sin ir más lejos, solo sumó un punto y un gol a favor en los dos primeros encuentros frente a Real Sociedad (1-1) y Osasuna -derrota por 1-0-, también con Corberán en el banquillo. En la anterior campaña, la 2024-25 y con Baraja como técnico inicial, sumó dos goles a favor que no le permitieron ganar ni a Barcelona (1-2) ni a Celta (3-1). Previamente, hay que ir a la 2019-20 y a la 2018-19, cuando el Valencia solo sumó un punto y un gol a favor en esas dos primeras citas, mientras que en la 2016-17, los dos tantos que acumulaba tras la jornada dos no le valieron para cosechar ni un empate ni un triunfo.