Brugué, autor del doblete en el Levante UD: "Este año vamos a dar guerra"

Roger Brugué ha sido uno de los grandes protagonistas de la goleada del Levante UD al Real Betis, por 5-2, en el Ciutat de València. El autor del doblete se ha mostrado muy satisfecho con la imagen mostrada en el primer partido en casa, tras un inicio de temporada marcada por una derrota y un empate. "Nos costó el primer partido, no fuimos nosotros, pero estábamos tranquilos porque hicimos buen trabajo en pretemporada, el equipo trabaja muy bien y vamos a dar guerra", avisó el jugador granota, que se mostró muy feliz por dar esta alegría a la afición.

“Teníamos ganas de volver a casa con nuestra gente, que ha estado de maravilla.Me siento muy feliz por el doblete, tenía ganas de marcar en casa que aún no lo había conseguido, y ahora hay que seguir trabajando porque este es el camino”, señala.

Unas buenas sensaciones que llegan después de que Brugué se perdiera gran parte de la temporada tras tener que pasar por el quirófano, algo que ya está olvidado. "Al final el año pasado fue complicado por la operación, desde que me pasó ya pensé en volver para ayudar al equipo y conseguir la remontada histórica de final de temporada. Este año ha empezado bien y esperamos no sufrir tanto, que esta gente se merece un año tranquilo", sentenció.