Carlos Ezpeleta: "Debemos proteger a los pilotos para que su vida sea más fácil"

No es una herencia, es un reconocimiento, una conquista, algo muy merecido. MotoGP Sports Entertainment Group, también conocida como MotoGP Group, la compañía que rige los destinos del Mundial de motociclismo después de que el imperio de Liberty Media, propietaria ya de la F-1, adquiriese por más de 4.000 millones de dólares la inmensa mayoría de acciones de la desaparecida Dorna Sports, acaba de confirmar a Carmelo Ezpeleta, impulsor desde 1992 del actual espectáculo de las dos ruedas, CEO y máximo responsable del Mundial. Y, en ese mismo comunicado, Derek Chang, presidente y CEO de Liberty Media, promocionó y anunció a Carlos Ezpeleta como mano derecha de su padre.

El anuncio se ha producido recientemente y fue refrendado, de forma espectacular y unánime, por todos los protagonistas del Mundial, del ‘paddock’. Chang comunicó primero al ‘staff’ de Liberty Media y a sus principales accionistas la decisión y, al día siguiente, reunió a todos los fabricantes y equipos de MotoGP para razonar los motivos del nombramiento de Carlos Ezpeleta.

«MotoGP ha construido una sólida base global y vemos una gran oportunidad para llevar este deporte al siguiente nivel», señaló Chang en ambas exposiciones, separadas por un puñado de horas. «Carlos aporta la experiencia, la visión y el profundo conocimiento de MotoGP necesarios para esta transformación. Estamos encantados de apoyarle en este nuevo cargo. Carlos ha contribuido a ampliar la presencia internacional, reforzar las alianzas estratégicas, mejorar la oferta comercial y aumentar la base de aficionados en todo el mundo. Desde su nueva posición, Carlos reforzará nuestro equipo directivo de cara a la próxima fase de desarrollo”.

El 'paddock' del Mundial de motociclismo recibe con múltiples elogios el nombramiento de Carlos Ezpeleta como nuevo CEO adjunto del campeonato.

El ascenso de Carlos Ezpeleta, de 35 años, fue magníficamente recibido por todos los miembros del Mundial. Puede que no fuese casualidad que los primeros representantes de los equipos que mostraron su aprobación al nombramiento fueron Pablo Nieto, dijo del mítico Ángel '12+1’, hombre importante en el equipo VR46 Ducati de Valentino Rossi, y el italiano Lucio Cecchinello, dueño de la escudería LCR Honda de MotoGP y presidente del IRTA, la asociación de equipos de MotoGP. Luego llegaron en cascada las felicitaciones de todos los fabricantes y resto de ‘teams’ del campeonato.

Carlos Ezpeleta no es un recién llegado a la estructura. Se incorporó a Dorna Sports como becario en 2007, asumió un puesto a tiempo completo en 2013 y fue escalando posiciones hasta convertirse en director deportivo, responsable directo de las áreas Deportiva y Técnica del campeonato, además de supervisar Promotores, Operaciones y Promoción del Talento. Su perfil combina formación en ingeniería mecánica y negocio con una trayectoria interna de casi dos décadas, lo que refuerza la lectura del nombramiento como una preparación de sucesión más que como un simple ascenso ejecutivo.

Carlos Ezpeleta se presentó ayer en sociedad ante los medios, en Motorland (Alcañiz, Aragón), tras su nombramiento, agradeció la confianza que Liberty Media y, muy especialmente, Derek Chang ha depositado en él y reconoció que es un cargo que le llena de orgullo y responsabilidad, mostrando la esperanza e ilusión de no decepcionar a nadie.

Carlos Ezpeleta atendió ayer a los medios en Motorland (Alcañiz, Aragón). / EMILIO PÉREZ DE ROZAS

“Creo que tenemos todos los ingredientes para conseguir que este maravilloso y atractivo deporte, que todos amamos tanto, siga creciendo en compañía de nuestros aficionados y, por descontado, siendo los pilotos el centro de todo”, explicó a preguntas de los periodistas acreditados en el Gran Premio de Aragón, driblando cualquier comparación con la F-1. “Tenemos ya una base enorme de aficionados, que queremos aumentar y, sobre todo, a los que debemos ofrecerles una experiencia más completa, con la capacidad de interactuar con nuestro deporte. Nuestro deporte, en sí, no debe cambiar, no hay que experimentar con él, pues, en pista, somos los mejores del mundo”.

El nuevo CEO adjunto del Mundial reconoció que el camino, la intención, el proyecto, que contará con varias e importantísimas incorporaciones, a partir del próximo mes de septiembre, en todas las áreas del deporte, negocio y espectáculo, debe ser convertir MotoGP en una marca global y aumentar, sin duda, la incorporación de grandes patrocinadores, a los que, de momento, no han tenido acceso.

“Ya contamos con empresas globales muy grandes que se han asociado a nuestra compañía, a nuestro deporte, pero sí es cierto que hay categorías de empresas en las que no estamos y no hemos estado nunca”, continuó explicando Ezpeleta. “Por ejemplo, grandes empresas de consumo, financieras, de alta tecnología o IA, que, no solo son grandes marcas sino que, al figurar junto a tu logo, añaden valor a nuestro proyecto. Debemos trabajar para conquistar a esas empresas que nos ayudarán, sin duda, a promocionar aún más nuestro deporte, nuestro espectáculo y nos permitirán llegar a nuevos públicos”.

El nuevo CEO adjunto de MotoGP Group considera primordial mimar y cuidar a los pilotos "nuestras auténticas estrellas", acercarse aún más a los aficionados y conseguir que grandes compañías y patrocinadores se sumen a la transformación del Mundial.

Ni que decir tiene que Carlos Ezpeleta agradeció seguir seguir teniendo a su padre como referencia. “Todo el mundo sabe que, en los últimos meses, el día a día de la empresa, del negocio, ya venía llevándolo yo, pero es evidente que Carmelo sigue siendo una referencia en la parte deportiva y, por descontado, en nuestras relaciones con los gobiernos, con a FIM, con los constructores”. Una cosa está clara, transparente, cristalina: Derek Chang y Liberty Media no quieren que Carmelo Ezpeleta decida jubilarse a sus 80 años. No ahora que arrancan, a lo bestia, un nuevo proyecto para MotoGP.

Carlos Ezpeleta no quiso desaprovechar la ocasión frente a decenas de medios de comunicación de todo el mundo de elogiar el tremendo esfuerzo que están haciendo los pilotos. “Sabemos que en el nuevo camino y transformación que emprendemos, ellos y los aficionados son vitales, así que debemos hacerles la vida más fácil, más cómoda, más agradable y sé, porque estoy diariamente en contacto con ellos, que les faltan horas para cumplir con todo lo que le pide este deporte, el campeonato, sus marcas, sus patrocinadores y, por descontado, su preparación, que es exquisita y muy, muy, exigente”.

“Dentro del nuevo acuerdo con los fabricantes y equipos, el denominado ‘pacto de Brno'”, continuó explicando Carlos Ezpeleta, “hemos sentado las bases para que los pilotos estén mucho mejor pagados de lo que están en estos momentos. Está claro que hacer lo mismo de siempre y esperar un resultado distinto, eso no ocurre en ningún aspecto de la vida. Es evidente que, si queremos crecer, todos nos necesitamos y, probablemente, vamos a tener que cambiar la forma de hacer algunas cosas”.

Y concluyó insistiendo en que “los pilotos están en el centro de nuestro deporte, de nuestro espectáculo, y deben seguir siendo nuestras estrellas. La forma en que ellos se preparan, su enorme profesionalidad, su disponibilidad a ayudarnos a que nuestro deporte crezca, sea más global y, sobre todo, lo que ellos hacen en la pista, haciéndonos vibrar a todos, es absolutamente maravilloso y, sí, claro, debemos agradecerles todo lo que hacen por el motociclismo. Insisto, nuestra intención es apoyarles y protegerles para que su vida sea lo más fácil y agradable posible”.