El francés Bryan Coquard se impone en una etapa valenciana caótica en la que se retiró Pogacar

Bryan Coquard se apunta la victoria en la octava etapa de la Vuelta a España 2026, con inicio en Puçol y final en Xeraco, en una etapa profundamente marcada por el abandono de Tadej Pogacar. La caída del esloveno ha sacudido por completo la carrera por el maillot rojo antes de la que promete ser una de las etapas más decisivas de la presente edición.

El corredor del Cofidis fue el primero en cruzar la meta después de un accidentado sprint final en el que se produjo un corte entre los grupos tras una caída múltiple.

Enric Mas rehúsa a ponerse el maillot rojo por respeto a Pogacar. / RTVE

La caída de Pogacar ha sacudido por completo la general. Tras el abandono del jefe de filas el UAE Team, el maillot rojo pasa a manos de Enric Mas, mientras que Felix Gall (+1:11) y Primoz Roglic (+1:33) son los encargados de completar el podio provisional. Sin el 'Pequeño Príncipe' en liza, la victoria final en la ronda española está más abierta que nunca.

La clasificación de la etapa 8 de La Vuelta

Bryan Coquard (Cofidis): 3:47:06 Mads Pedersen (Lidl - Trek): m.t. Jordi Meeus (Red Bull - BORA - hansgrohe): m.t. Ben Turner (Netcompany INEOS): m.t. Jordan Labrosse (Decathlon CMA CGM Team): m.t. Bastien Tronchon (XDS Astana Team): m.t. Alessandro Romele (Groupama - FDJ United): m.t. Hugo Hofstetter (NSN Cycling Team): m.t. Orluis Aular (Movistar Team): m.t. Matthew Brennan (Team Visma | Lease a Bike): m.t. Vito Braet (Lotto Intermarché): m.t. Matevž Govekar (Bahrain - Victorious): m.t. Alessandro Covi (Team Jayco AlUla): m.t. Henok Mulubrhan (XDS Astana Team): m.t. Timo de Jong (Team Picnic PostNL): m.t. Marc Brustenga (Equipo Kern Pharma): m.t. Christophe Laporte (Team Visma | Lease a Bike): m.t. Timo Roosen (Team Picnic PostNL): m.t. Finn Fisher-Black (Red Bull - BORA - hansgrohe): m.t. Alexis Renard (Cofidis): m.t. Vincenzo Albanese (EF Education - EasyPost): m.t. Wout van Aert (Team Visma | Lease a Bike): +0:12 Hamish McKenzie (Team Jayco AlUla): +0:19 Lorenzo Rota (Lotto Intermarché): +0:19 Pau Martí (NSN Cycling Team): +0:19 Roman Ermakov (Bahrain - Victorious): +0:19 César Macías (Burgos Burpellet BH): +0:19 Valentin Madouas (Groupama - FDJ United): +0:27 Rudy Molard (Groupama - FDJ United): +0:27 Harold Tejada (XDS Astana Team): +0:27 Guillaume Martin (Groupama - FDJ United): +0:27 Ethan Hayter (Soudal Quick-Step): +0:27 Fabian Weiss (Tudor Pro Cycling Team): +0:27 Larry Warbasse (Tudor Pro Cycling Team): +0:27 Alberto Dainese (Soudal Quick-Step): +0:27 Paul Ourselin (Cofidis): +0:27 Clément Berthet (Groupama - FDJ United): +0:27 Ibon Ruiz (Equipo Kern Pharma): +0:27 Jacopo Mosca (Lidl - Trek): +0:27 Milan Vader (Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team): +0:27 Jakob Omrzel (Bahrain - Victorious): +0:27 Mathijs Paasschens (Bahrain - Victorious): +0:27 Victor Langellotti (XDS Astana Team): +0:27 Julien Bernard (Lidl - Trek): +0:27 Oscar Onley (Netcompany INEOS): +0:27 Embret Svestad-Bårdseng (Netcompany INEOS): +0:27 Finlay Pickering (Team Jayco AlUla): +0:27 Jack Haig (Netcompany INEOS): +0:27 Mattias Skjelmose (Lidl - Trek): +0:27 Thibau Nys (Lidl - Trek): +0:27

Así está la clasificación general de La Vuelta tras la etapa 8

Enric Mas (Movistar Team): 23:24:00 Felix Gall (Decathlon CMA CGM Team): +1:11 Primož Roglič (Red Bull - BORA - hansgrohe): +1:33 Sepp Kuss (Team Visma | Lease a Bike): +2:15 Oscar Onley (Netcompany INEOS): +2:16 Richard Carapaz (EF Education - EasyPost): +2:22 Mattias Skjelmose (Lidl - Trek): +3:27 Harold Tejada (XDS Astana Team): +3:56 Gregor Mühlberger (Decathlon CMA CGM Team): +5:39 Jakob Omrzel (Bahrain - Victorious): +6:04 Clément Berthet (Groupama - FDJ United): +7:31 Guillaume Martin (Groupama - FDJ United): +8:11 Léo Bisiaux (Decathlon CMA CGM Team): +8:23 Jarno Widar (Lotto Intermarché): +8:59 Cristián Rodríguez (XDS Astana Team): +9:12 Finlay Pickering (Team Jayco AlUla): +11:04 Matthew Riccitello (Decathlon CMA CGM Team): +13:14 Juan Felipe Rodriguez (EF Education - EasyPost): +13:22 Tobias Halland Johannessen (Uno-X Mobility): +13:31 Embret Svestad-Bårdseng (Netcompany INEOS): +13:47

La presente edición de la Vuelta a España contará con un recorrido de 3.275 kilómetros repartidos a lo largo de las tradicionales 21 etapas y en los que la montaña tendrá gran protagonismo. Estas contarán con perfiles de todo tipo, incluyendo 4 etapas llanas, 5 onduladas, 4 de media montaña, 6 de montaña y 2 contrarrelojes individuales.