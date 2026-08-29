Ciclismo
La gran pasión por la Vuelta llega a la provincia de Valencia tres años después
La octava etapa de la ronda española unirá, con un recorrido de 171 kilómetros y una única ascensión en Barx, los municipios de Puçol y Xeraco
La última vez que la carrera pasó por la provincia fue en 2023, con un final en Utiel que se llevó el francés Geoffrey Soupe
Todo preparado para que la gran pasión por la Vuelta recorra hoy buena parte de la geografía de la provincia de Valencia. Tres años después de que el francés Geoffrey Soupe se erigiera como el más rápido de los velocistas en una séptima etapa de la edición de 2023 con salida en Oliva -paso por Torrent, València o Cullera- y meta en Utiel, la 'terreta' vuelve a convertirse en escenario de competición para los mejores ciclistas del pelotón. Un recorrido dentro de la gran ronda española que, en esta ocasión, tendrá su salida en Puçol y se abrirá paso de norte a sur del territorio provincial para culminar tras 171 kilómetros en las calles de Xeraco.
La playa de Puçol como inicio
Liderados por un Tadej Pogacar vestido desde el día inicial con el maillot rojo y que se ha mostrado inconmensurable en la primera semana de carrera de prueba, los corredores -aupados por la afición valenciana- se darán cita esta mañana en el municipio de l'Horta Nord. Y es que en el aparcamiento de la zona norte de la playa de Puçol es donde está previsto que se ponga en marcha la carrera -de manera neutralizada- rumbo a la localidad del Puig de Santa Maria en el que se dará el banderazo oficial -con la carrera ya en movimiento- para arrancar las hostilidades.
En el horizonte una etapa -vigilada por más de 70 agentes de la Policía Nacional y en el que estará presente el presidente de la Diputación de Valencia, Vicent Mompó, entre otras autoridades- que transcurrirá en sus primeros 25 kilómetros por los términos municipales de Rafelbunyol, la Pobla de Farnals, Massamagrell, Museros, Emperador, Albalat dels Sorells, Foios, Meliana o Montcada para posteriormente coger rumbo a enclaves repartidos por Camp de Turia como Bétera o Vilamarxant; la Hoya de Buñol -Cheste- y la Ribera Alta, desde Montserrat a Alzira, pasando por Carlet o Algemesí.
Subida a Barx y final
Será ya cuando ya se hayan superado los 135 kilómetros de etapa cuando el pelotón -y la más que previsible fuga- entre en la comarca de La Safor con un esprint bonificado en Simat de la Valldigna y, posteriormente, haga frente a la única dificultad de la jornada, un Puerto de Barx -de segunda categoría al suponer una subida de 4,7 kilómetros al 5,6 %- que debe filtrar la carrera antes de las 17 horas, según el horario previsto.
Este alto, además, se coronará a 23 kilómetros de meta, una distancia que obligará a los esprínters a no especular si quieren llegar con opciones de victoria a la meta enclavada en la avenida dels Borrons de la localidad xeraquera, concretamente en la zona más al sur de su playa. La misma que, con seguridad, estará abarrotada de aficionados dispuestos a ver si Matthew Brennan suma su tercera victoria esta Vuelta o si son alternativas como Jordi Meeus u Orluis Aular -segundo en 2023 en esa etapa en Utiel cuando aún defendía los colores del Caja Rural y no del Movistar- los que dan la sorpresa.
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