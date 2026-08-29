La Liga F pierde terreno: las claves del estancamiento de un campeonato que vive un éxodo de estrellas

Estamos ante un punto de inflexión para la Liga F. La competición de fútbol femenino española atraviesa un periodo de transformación y dudas. Las salidas de jugadoras destacadas y emblemas como Alexia Putellas a la Liga inglesa, una tendencia que empezó hace unos años y se quiso negar, y la constante problemática con los derechos audiovisuales y patrocinios ponen en una encrucijada a la Liga.

Mientras otras se consolidan, la Liga F está estancada. Todo ello en un año en el que tiene la mayor inversión privada de su historia después de llegar a un acuerdo con Gasol16 Ventures, propiedad de Pau Gasol, que pasa a ser máxima inversora de la competición nacional de fútbol femenino con una inversión de 55 millones de euros que serán desembolsados en cuatro temporadas y están orientados al desarrollo de la estructura comercial y operativa de la Liga F, el crecimiento y consolidación de un modelo sostenible a largo plazo para la competición y sus clubs y la proyección de las futbolistas.

Alexia, Mapi, Ona Batlle, Misa...

Mariona Caldentey fue una de las primeras futbolistas en demostrar que fuera de la Liga F (y del Barça) no hacía tanto frío. Fichó por el Arsenal en 2024 y formó parte de los primeros compases de una tendencia que se ha ido confirmando con los años. El crecimiento de la Liga inglesa ha sido exponencial y consolidado. No solo en cuanto a nivel económico, en lo que hace referencia a los salarios, sino en la manera en que ha tenido la competición de crear un producto atractivo. Menos clubs, más competitividad y todo ello con más recursos que permiten ser un reclamo para grandes futbolistas.

Despedida de Alexia Putellas, en el Camp Nou y rodeada de todos los trofeos conseguidos en sus 14 temporadas como jugadora azulgrana. / JORDI COTRINA / EPC

Si esa tendencia empezó en 2024 (aunque jugadoras como Vicky Losada y Jana Fernández probaron antes), en el verano de 2026 ha tenido su punto culminante con la llegada de Alexia Putellas. La eterna capitana del Barça fichó por el London City, junto con Mapi León. Todo ello a la vez que Ona Batlle y Misa Rodríguez llegaron al Arsenal, mientras otras jugadoras de la Liga también emigraron, como Natalia Ramos, al Liverpool o Andrea Medina, al Manchester United. Hasta este momento, en lo que llevamos del mercado de fichajes, hasta 10 futbolistas han dejado España para fichar por un equipo inglés. La otra gran liga, Estados Unidos, también ha sido el destino de muchas futbolistas.

Poca competencia

Un elemento que evidencia los problemas en la Liga F es la falta de competencia real. Si miramos la parte alta de la tabla, el Barça lleva dominando la competición casi un lustro, con un registro de victorias prácticamente absoluto cada temporada. Por detrás, Real Madrid o Atlético de Madrid no han terminado de dar el paso o encontrar la tecla para poder discutir el dominio azulgrana. Aparte de la falta de inversión general por parte de los clubs, la estrategia deportiva poco ha dado sus frutos.

Esto repercute directamente en la calidad del producto y cómo este puede venderse hacia fuera. Si no hay competencia, no hay espectáculo.

Derechos televisivos

Es la pesadilla que se repite cada verano. Por enésima vez, hasta solo unos días antes de que empiece la competición no se ha podido saber quién emitirá los partidos de la Liga F, aunque solo en España, ya que el resto de países aún no tienen plataforma designada. Fue un periplo que este verano se tuvo que resolver con dos rondas para recolectar ofertas, intentando que se llegara al mínimo pedido por el Órgano de Control para la Gestión de los Derechos Audiovisuales de Liga F formado por los clubs.

Beatriz Álvarez y Pau Gasol en la presentación del acuerdo entre Gasol16 Ventures y Liga F. / LigaF

La cuestión es que DAZN tenía los derechos adjudicados hasta el final de esta temporada que empieza este sábado, pero decidió romper el acuerdo un año antes. Luego, volvió a pujar por los derechos que ya tenía, pero consiguiéndolos a un precio mucho más bajo. La plataforma, que tiene exclusiva de todos los partidos de la jornada, compartirá con RTVE y TV3 hasta cuatro partidos por fin de semana.

Regreso de leyendas

Pese a todo ello, este verano ha habido regresos ilusionantes para el aficionado al fútbol español. Dos leyendas como Vicky Losada y Jenni Hermoso han querido afrontar sus últimos años de carrera en España. Vicky Losada llegó cedida por una temporada al Badalona Women procedente del Bristol City Women, gracias a las sinergias estratégicas del ecosistema de clubs de Mercury 13.

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Por su parte, Jenni Hermoso vivirá su tercera etapa como jugadora del Atlético de Madrid. La internacional española, de 36 años, firma como colchonera hasta el 30 de junio de 2027.