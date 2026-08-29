Mourinho pide el Balón de Oro para Mbappé, sin mencionarle: "No puedes darlo por ganar la Champions o el Mundial"

"No puedes darle un Balón de Oro a un jugador porque haya ganado la Champions o el Mundial. Dale el Balón de Oro de los entrenadores a Luis Enrique o De la Fuente, pero el mejor jugador del mundo es otra cosa". A escasas semanas de que se entregue el galardón individual más prestigioso del fútbol, José Mourinho ha dado su punto de vista sobre quién debería ganarlo. Y aunque no le ha nombrado directamente, su candidato es Kylian Mbappé.

"Tiene que ser uno de esos jugadores a los que vayas a echar de menos cuando dejen de jugar", explicó, citando que él echa de menos a Maradona, Ronaldinho, Ronaldo Nazario, Cristiano, Messi (aunque aún están en activo) o Zidane. "Son dos, tres o cuatro ahora mismo. Y sabemos dónde están. Aquí. Sabemos que hay un jugador que, individualmente, ha hecho historia este verano", profundizó en obvia referencia a Mbappé, que se convirtió hace poco más de un mes en el máximo goleador de la historia de los Mundiales, tras ganarle esa pelea a Leo Messi.

Defiende Mourinho la candidatura del francés tres días después de su triplete goleador contra la Real Sociedad, en el contexto de un buen arranque de temporada blanco, sin alardes. Fue sufridísimo el triunfo inaugural en Cornellà, con el agónico gol de Carlos Espí en el minuto 90, pero el miércoles frente a la Real Sociedad en el Bernabéu el equipo blanco dio un paso adelante.

Cucurella, titular ante el Málaga

Confía el portugués en que el paso del tiempo vaya afilando físicamente a sus futbolistas, algunos con apenas dos semanas de entrenamientos tras sus vacaciones después de llegar lejos en el Mundial. Por ello prepara cambios para el duelo de este domingo (17.00 horas) contra el Málaga y hasta desveló uno de ellos: Cucurella estrenará titularidad en lugar de Carreras.

El defensa del Real Madrid Cucurella (c) asiste al entrenamiento del equipo en la ciudad deportiva Valdebebas, Madrid, este sábado, en preparación al partido de LaLiga contra el Málaga, este domingo. / Chema Moya / EFE

Su rueda de prensa de este sábado fue un continuo elogio a sus jugadores, a Bellingham, Vinícius, Mbappé, Diomande, Thiago Pitarch y el propio Carreras. Hasta a Arbeloa, de quien elogió el trabajo que realizó con los canteranos. Está conciliador el portugués, lo que quizá también explique que haya decidido no concentrar a sus futbolistas hasta el domingo por la mañana, dejando que cada uno duerma en su casa.

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"Espí, Cucurella y yo dormiremos aquí", bromeó el técnico, dado que los tres están viviendo temporalmente en las instalaciones del club en Valdebebas. "Estoy muy contento con todos", resumió antes de enfrentarse al Málaga, un recién ascendido que ha arrancado la temporada con derrota en el Metropolitano y un empate en casa ante el Deportivo. Lo hará todavía sin Tchouaméni, Rodrygo, Asencio, Militao, Mendy, Thiago Pitarch y un Endrick al que espera de vuelta para la semana que viene.