Se para el partido Levante-Betis para evacuar a un aficionado desmayado en la grada a pleno sol

Un aficionado ha tenido que ser evacuado del Ciutat de Valencia tras sufrir una lipotimia, aparentemente por un golpe de calor, ya que se encontraba en una zona del campo a pleno sol, durante el partido que enfrenta al Levante con el Betis.

Ha sido un jugador del Betis el que ha dado el aviso de que se parara el partido, en el minuto 44, tras ver que un aficionado se había desmayado y requería atención médica. Fue el propio agente de seguridad el que evacuó al hincha y el partido se reanudó.

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Tras esta situación el estadio estalló y gritó "Tebas vete ya", recriminándole al presidente de la LaLiga el horario elegido, a las 17 horas, un 29 de agosto en València, con temperaturas que superan los 30 grados, lo que obliga a hacer pausas de hidratación para los futbolistas durante el partido.