Pogacar sufre una dura caída en Simat de la Valldigna y se retira de la Vuelta

El esloveno Tadej Pogacar (UAE), líder de la Vuelta a España, ha sufrido una dura caída en el trascurso de la octava etapa y ha dicho adiós a la Vuelta cuando buscaba su primera victoria, que tenía encarrilada con un amplio margen de ventaja.

Pogacar dentro de la ambulancia. / RTVE

El ciclista se cayó en una montonera muy confusa, porque fue él el primero en irse al suelo arrastrando a varios corredores a su paso, cuando se disponía a subir el puerto de Barx, en Simat de la Valldigna.

A pesar de que hizo esfuerzos por levantarse, los gestos de dolor eran evidentes además de mostrar ampliar laceraciones en el hombro y en la cara.

Todo parece indicar que ha sufrido fractura de clavícula puesto que fue introducido en la ambulancia con el brazo en cabestrillo.

El médico de la Vuelta, que le atendió, confirmó posteriormente en Televisión Española que había sufrido "un traumatismo cranoencefálico y policontusiones" así como, sobre todo, la más que probable fractura de clavícula: "estaba con mucho dolor. Ha intentado incorporarse, pero al apoyar el brazo no podía". Reconocía que la recuperación, una vez se le hagan los exámenes, "podría ser hasta quirúrgico".

A falta de la confirmación, lo que parece claro es que al esloveno se le ha acabado la temporada, porque la última cita es dentro de un mes, el Campeonato del Mundo en línea, en Montreal, el 27 de septiembre.

La caída provocó que la totalidad del equipo se quedara esperando y, tras confirmarse su abandono, reemprendieron la marcha, pero entrando en meta a más de nueve minutos de distancia.

Una piedra, posible motivo de la caída

Según muestran algunos vídeos que circulan en redes sociales sobre el momento de la caída, todo apunta a que ha sido una piedra la causante del accidente del ciclista esloveno. Al parecer, Tadej Pogacar habría pisado una roca de dimensiones considerables que se encontraba en la calzada, lo que le hizo perder el control de la bicicleta y finalmente caer al suelo.

Caída de Pau Martí en la meta

Tras la caída, el pelotón esperó respetuosamente, como suele ocurrir en estos casos, reduciendo la velocidad, pero una vez confirmada la retirada, la etapa volvió a la normalidad, en la que se produjo una caída de varios ciclistas, pero mucho mayor la hubo en el esprint en Xeraco, en la que se produjo una montonera con la carrera lanzada. Uno de los afectados fue el valenciano Pau Martí.

En meta, el ganador, sorprendentemente, fue para el francés Bryan Cocquard, por delante del favorito Mads Pedersen.

Con esta retirada, la Vuelta queda totalmente abierta con varios corredores en un pañuelo y Enric Mas ha pasado a ser el líder provisional con Felix Gall a 1,11 y Primorz Roglic a 1,33. Detrás va Sepp Kuss, ya a 2,15. Pero con la sensación de que la Vuelta ya no volverá a ser lo mismo, pero que, a la vez, ha tomado una nueva dimensión.