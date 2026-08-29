La solución de Corberán al problema con el gol

El Valencia CF busca en Riazor su primer gol de la temporada después de quedarse a cero en las dos primeras jornadas de LaLiga. El equipo de Carlos Corberán todavía no ha conseguido estrenar su casillero, aunque la falta de acierto no ha ido acompañada de una ausencia de ocasiones. Especialmente ante el Betis, el conjunto valencianista acumuló un elevado volumen de llegadas y remates, pero volvió a marcharse de Mestalla sin encontrar el camino del gol.

Más volumen y la eficacia como asignatura pendiente

“Marcar goles siempre es importante, pero ahí hay dos aspectos: la producción y la eficacia”, explicó Corberán. El técnico considera que el Valencia ya está generando suficiente actividad ofensiva como para haber marcado en alguno de los dos primeros encuentros y pone el foco en seguir aumentando ese volumen mientras se mejora la finalización.

El partido contra el Real Betis es precisamente el principal argumento y ejemplo para sostener su discurso. El Valencia tuvo numerosas ocasiones, pero no consiguió transformar esa producción en goles. Corberán recordó que, desde el encuentro ante el Celta hasta el duelo frente al conjunto verdiblanco, su equipo ha ido generando “más volumen de ataque”. Ahora toca convertir esa presencia ofensiva en goles. Es justo lo que piden los resultados hasta ahora.

Hugo Duro en el Valencia CF - Celta de Vigo / Germán Caballero

Corberán implica a todo el equipo

La solución que plantea el entrenador no pasa únicamente por pedir más acierto a los delanteros. Corberán amplía la responsabilidad a toda la plantilla y recuerda que muchas acciones ofensivas empiezan mucho antes de llegar al área rival. “Muchos ataques empiezan en el portero y es el primero que hace que con su decisión el equipo tenga una situación ofensiva”.

La ofensiva, prioridad de mercado

Como ha reconocido Corberán, el Valencia quiere reforzar la parcela ofensiva en los últimos días de mercado, aunque el técnico ha evitado referirse a perfiles concretos. Uno de los nombres que sigue sobre la mesa es el de Largie Ramazani, aunque la operación se ha complicado en las últimas horas. Tal y como informó Superdeporte, el Leeds no rebaja sus pretensiones y continúa reclamando una cesión con opción de compra o un traspaso, unas condiciones que dificultan el acuerdo con el club de Mestalla.

Mientras tanto, en las últimas horas también ha aparecido el nombre de Harvey Elliott como una alternativa de mucho nivel. Sin embargo, tanto las pretensiones del futbolista como las del Liverpool se encuentran actualmente lejos de lo que puede asumir el Valencia.

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Por eso, pese a que el mercado continúa abierto y el club sigue buscando la mejora, Corberán insiste en que no existe una preocupación especial por sus atacantes. Ha faltado eficacia en estos dos primeros partidos, pero el técnico no considera que eso permita hablar ya de una carencia que deba preocupar al Valencia durante toda la temporada. El objetivo en Riazor será demostrarlo con hechos y conseguir, por fin, el primer gol del curso.