El valenciano David Cantero logra la plata en la Serie Mundial de triatlón
El atleta de Aldaia ha logrado su primer éxito en este circuito desde las finales del pasado año
EFE
David Cantero concluyó este sábado en la segunda posición en la prueba de las Series Mundiales de la localidad china de Weihai, la séptima cita del calendario, su primer éxito en este circuito desde la plata en las Finales del año pasado en Wollongong (Australia).
En una prueba marcada por la lluvia y las difíciles condiciones del circuito, el valenciano supo rehacerse a un resbalón en la carrera a pie, que seguramente le hizo perder sus opciones de haberle peleado la victoria al suizo Max Studer.
Según indicó World Triathlon en nota de prensa, al final de la tercera vuelta, Cantero resbaló y cayó, pero logró recuperarse rápidamente. Sin embargo, ese fue el momento en el que Studer, sabedor de la velocidad español para el final, lanzó su ataque para distanciarse.
El español pudo recuperarse y colocarse segundo, pero no pudo alcanzar al helvético y se tuvo que conformar con un brillante segundo puesto. "La carrera fue una locura, un día lluvioso, y tuvimos que tener mucho cuidado. Todos querían estar delante, pero yo me concentré en mantenerme a salvo. En la bajada tuve una pequeña caída y perdí mi último impulso, pero aun así logré subir al podio, así que estoy muy contento, sobre todo porque la bajada fue muy táctica y no es a lo que estoy acostumbrado. Suelo ir a toda velocidad porque vengo desde atrás, pero estaba delante, así que tuve que ser muy táctico, y funcionó", remarcó Cantero
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Fuente: Superdeporte
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