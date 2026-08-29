Vuelta a España 2026 en Valencia: Horario, mapa y recorridos

En cuestión de horas, la Vuelta a España 2026 dará comienzo a su periplo por las carreteras valencianas. Tras un inicio de ronda española marcada por el dominio aplastante de Tadej Pogacar -ganador ayer en Andorra con más de dos minutos y medio de margen-, este sábado 30 de agosto empieza en Puçol el recorrido de la prueba por la provincia que terminará en Xeraco. La Comunitat Valenciana vive el paso de La Vuelta desde este jueves, tras dos etapas en Castellón, y el resto del fin de semana recorrerá Valencia y Alicante.

Etapa 8

En esta jornada de sábado, los equipos vuelven a territorio valenciano y, más en concreto, a Puçol. Ahí será donde comience una etapa de 171 kilómetros destinada, salvo sorpresa, a los velocistas del pelotón que logren superar la subida a Barx -de segunda categoría- ubicada en el tramo final de la prueba. Una única oportunidad para los hombres rápidos dentro de la Comunitat que culminará por las calles de Xeraco. En el camino, un recorrido por buena parte de las comarcas de la provincia de Valencia, partiendo de localidades de L'Horta Nord como Massamagrell o Meliana, continuando por otras de Camp de Turia (como Bétera), la Hoya de Buñol (como Cheste), la Ribera Alta (Montserrat o Algemesí) o la Safor (Simat de Valldigna o el propio final en Xéraco).

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Recorrido de la etapa 8 de la Vuelta 2026. / La Vuelta

Etapa 9

La última etapa por la autonomía valenciana será la de la jornada dominical, con inicio en La Vila Joiosa y meta en un puerto de nivel como el Alto de Aitana. Será el plato principal de un día en el que los corredores acumularán 5.000 metros de desnivel positivo divididos en seis puerto, algunos como el de El Miserat situados a mitad del recorrido y otros como Tudons y Benifallim en un encadenado antes de la escalada final a un alto ubicado en la Marina que servirá como punto y aparte de la prueba, ya que el día siguiente es de descanso. Por el camino, municipios como Finestrat, La Nucia, Pego o Sella para disfrutar del último día de carrera por tierras valencianas