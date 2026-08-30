“Si Carlos Álvarez se marcha, merece salir del Levante por todo lo alto”

Roger Brugué es un estandarte del Levante con todas las de la ley. Su resiliencia permanente y sentimiento de pertenencia le han catapultado a tener un hueco de alto prestigio en la historia del club. Su doblete ante el Betis, sin duda, provocó un sentimiento de felicidad tremenda ante una afición que le idolatra, pero el ‘7’, preguntado en zona mixta sobre el futuro de un Carlos Álvarez que volvió a quedarse sin minutos por segundo partido consecutivo, ensalzó la figura de un futbolista capital en el transcurso del Levante hacia la élite que hoy saborea.

“Carlos es Levante. Lleva aquí desde que es un niño. Llegó en un momento complicado y él nos guió al ascenso. Estamos en Primera en gran parte gracias a él. Ha marcado uno de los goles más importantes de la historia del club. Si sale, se merece salir del Levante por todo lo alto. Es un chico muy top. Increíblemente bueno”, dijo Brugué en zona mixta, mostrándose a su vez “muy feliz por la victoria ante el Betis después de todo lo que pasó el año pasado. Siempre lo he dado todo por este club. No hay nada como estar en casa y ver la felicidad de la gente”.

Paliza al Betis para cortar la mala racha

El 5-2 cosechado contra el Betis es la demostración de que el Ciutat de València, que ya lleva 6 encuentros consecutivos conociendo la victoria, está en condiciones de convertirse en un feudo inexpugnable para los rivales. “Muy contentos, hemos hecho un gran trabajo. No ha sido casualidad. Hay que seguir con esta línea de trabajo porque somos un equipo serio y con las ideas muy claras. Teníamos muchas ganas de volver a casa. Hay que seguir así para hacer del Ciutat un fortín”, mientras la plantilla dirigida por Luís Castro trabaja con el objetivo de ser un bloque compacto y sin fisuras. “La clave del Levante es ser un equipo. Tenemos que ser el mejor equipo de LaLiga porque hay individualidades mejores. Es una realidad. Pero trabajamos como bloque y estamos unidos”.

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Roger Brugué celebra su gol con Thiago Fernández. / JM López

Roger Brugué las ha vivido de todos los colores en el Levante, pero, sobre todo, ha peleado sin cesar por ver al club que representa en óptimas condiciones. El capitán disfruta de la élite con el equipo que le ha dado todo y que, después de tantos esfuerzos, le ha reconocido como una pieza digna y honorable para llevar el brazalete. Está, sin duda, en su mejor momento. “Llegué muy pequeño, pero fue el club que apostó por mí. Tuve que salir pero desde el primer momento he sentido esto muy especial y muy grande. Lo he dado todo por este club. Hemos ascendido, conseguido una permanencia histórica y ahora me toca llevar el brazalete con orgullo y responsabilidad. Esto es un sueño, lo estoy viviendo y voy a dar el máximo”.