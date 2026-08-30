Carlos Corberán, técnico del Valencia CF: "Ha sido una primera parte vergonzosa"

Entre abatido y cabreado. Así se mostró el técnico del Valencia CF, Carlos Corberán, tras la humillación sufrida en Riazor, ante un recién ascendido como el Deportivo de A Coruña, con dos goles en los primeros 17 minutos:

"Ha sido una primera parte vergonzosa, la peor primera parte desde que soy entrenador del Valencia. Hemos sentido vergüenza como equipo, no hemos estado a la altura de lo que representamos", sentenciaba.

El ténico no ha querido señalar a los jugadores que han metido gol en propia puerta: "Por encima de los errores individuales, no hemos salido con la actitud que se requería. Los primeros minutos han sido dantescos, y cuando no entras a un partido como tienes que entrar, cualquier equipo te puede pintar los colores, que es lo que ha pasado", afirma.

Ante esa falta de actitud, se le preguntó al míster si aún había tiempo para pedirle un refuerzo al club antes del cierre de mercado: "Después de la imagen de hoy, no estoy para exigirle nada al club. No es una cuestión de solución de mercado, el equipo ha competido por debajo del nivel. Es una cuestión de activación, hemos salido con una actitud contraria a la de ser un equipo competitivo".

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A los 400 aficionados que se ha cruzado España para ir a Riazor, Corberán aseguró que "solo podemos pedirle disculpas".