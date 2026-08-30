Dimitrieski, portero del Valencia CF, tras la humillación en Riazor: "Hay que echarle más huevos"

Se puede decir más alto pero no más claro: "Hay que echarle más huevos". Esa es la solución que ha planteado el portero del Valencia CF, Stole Dimitrievski ,tras la humillación sufrida por el Valencia CF en Riazor, donde ha perdido 3-1 ante un Deportivo que no jugaba en Primera desde hace ocho años. Dos de esos goles se han producido en los primeros 17 minutos.

"Estamos muy dolidos, por el resultado, pero sobre todo por los primeros 20 minutos. No hemos estado a la altura del club, hay que espabilar, trabajar y mejorar para ser más contundentes", señalaba el meta en los micrófonos de Dazn nada más terminar el encuentro.

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Ante la pregunta si el equipo necesita fichajes, Dimitrievski lo tiene claro: "Somos los que somos, y somos nosotros los que saltamos al campo y tenemos que pelear y dar un paso adelante. No podemos repetir estos primeros 20 minutos, LaLiga es muy competitiva y si queremos estar ahí hay que espabilar", concluye.