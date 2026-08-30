El mercado vuelve a llamar a la puerta de Mamardashvili

Giorgi Mamardashvili vuelve a aparecer en el mercado. El exguardameta del Valencia CF está en el radar del Nottingham Forest, que busca reforzar su portería en la recta final de la ventana de fichajes y ha puesto sus ojos en el internacional georgiano.

Según ha informado el periodista especializado en mercado Matteo Moretto, el Forest se ha interesado por la situación del portero del Liverpool después de estudiar otras alternativas para la posición. Por ahora no existe constancia de una negociación avanzada, pero el nombre de Mamardashvili ya está encima de la mesa.

La situación deportiva del georgiano explica buena parte del movimiento. Alisson Becker continúa siendo el portero titular del Liverpool y Mamardashvili sigue teniendo muy pocas oportunidades en la Premier League. El brasileño mantiene su condición de indiscutible, dejando al exvalencianista en un papel secundario pese a la fuerte inversión que realizó el club inglés por él.

El Nottingham Forest, atento a su situación

Mamardashvili aterrizó definitivamente en Anfield después de permanecer una temporada más cedido en el Valencia CF, club en el que se convirtió en uno de los mejores porteros de LaLiga y desde el que dio el salto a la Premier.

Su primera etapa en Inglaterra, sin embargo, está marcada por la competencia con Alisson. El georgiano ha tenido minutos cuando el brasileño no ha estado disponible, pero no ha conseguido modificar la jerarquía bajo palos.

Alisson Becker y Giorgi Mamardashvili / Liverpool FC

El Liverpool, decide

En ese contexto aparece ahora el Nottingham Forest. Una posible salida podría permitir a Mamardashvili recuperar continuidad y protagonismo, algo que tuvo totalmente asegurado durante su etapa en Mestalla. No olvidemos que tiene todavía 25 años y abonaron 30 millones de euros por sus servicios a los valencianistas.

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De momento, se trata únicamente de un interés y no de una operación cerrada. Sin embargo, con el mercado entrando en su fase decisiva, el futuro del exvalencianista vuelve a quedar bajo los focos.