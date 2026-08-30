Riazor marca el pulso al Valencia CF

Un empate y una derrota contra el Betis sirven de inicio gris de temporada. No tanto por la puntuación, ya de por si floja, sino por la falta de cosas a las que agarrarse. El mejor resumen es ver cómo el Valencia CF ha sido incapaz por el momento de marcar gol y de darle una alegría a los suyos, pero eso puede cambiar en Riazor ante un equipo recién ascendido. Con el máximo respeto al Deportivo de A Coruña, que no es un recién ascendido cualquiera sino un histórico y uno de los grandes del fútbol español, el Valencia CF tiene que llegar a Galicia con el único objetivo de volver con los tres puntos. Perder contra el Betis en casa es algo que puede pasar, pero no terminar tres jornadas sin un triunfo. Y más con el caldo de cultivo de una plantilla que ya se hizo el harakiri en la primera vuelta de la 25/26.

Con el 5-4-1 como sistema en las dos primeras jornadas, Corberán planea un cambio de dibujo medio obligado por las lesiones y molestias. La de Guido no es una baja cualquiera, sino la de su hombre ancla en el centro del campo. Si el Valencia CF mejoró su puntuación en la segunda vuelta pasada es en gran medida por el aterrizaje del argentino, que curiosamente contra el Betis no estuvo a su mejor nivel en el tramo final. La solución tras su baja será la de la vuelta de Pepelu al centro del campo. El de Denia ha sido seguramente el mejor futbolista del Valencia CF en las dos primeras jornadas. Exhibición contra el Celta como central y notable ante el Betis. Ahora volverá a su hábitat natural para acompañar a Javi Guerra, que quiere estrenarse como goleador en Riazor.

Guido es baja en Riazor. / Daniel Tortajada / LEV

Otros con molestias

La gran duda es saber qué pasará en el centro de la defensa. Tárrega es el único central del primer equipo que esté al cien por cien quitando a Pepelu de esa ecuación. Diakhaby está entre algodones y podría arriesgar visto lo visto, pero el problema después puede ser mayor. De Haas estará fuera durante tres semanas y Copete ya se sabía desde hacía meses que no iba a llegar al inicio de competicón. En definitiva, el drama de efectivos es importante. Algo similar sucede en las bandas.

Rioja, que volvió contra el Betis, aún no está en su mejor tono físico pero el Valencia CF sigue sin fichar y Corberán prácticamente no tiene alternativas. Se sumó a esa lista de 'posibles' Otorbi tras sus buenos minutos contra el cuadro verdiblanco. Mientras, la gran duda es saber qué hará Corberán con la delantera visto lo visto entre la pretemporada y las primeras jornadas. Danjuma no se ha movido de la alineación, Hugo Duro fue titular contra el Betis y Sadiq aparece con fuerza para ser de la partida en Galicia. Tres jugadores para dos puestos.

El debut de Arnau Martínez

Foulquier ha entrado en la convocatoria, pero su estado físico es de todo menos un seguro de vida. Maffeo se queda fuera por molestias. Y ahí aparece el gran protagonista del verano en el Valencia CF. Arnau Martínez ha sido hasta el momento la gran apuesta valencianista. El ya exjugador del Girona llegaba para ocupar el carril derecho o para ser también posible central en línea de cinco y su debut llegará como lateral en Riazor. El objetivo, además sin extremos que sean un seguro de vida, será que tenga gran protagonismo ofensivo, donde se maneja a las mil maravillas. También en el juego aéreo aún no siendo un jugador que destaque por ser de los más altos.

El nivel del Deportivo de A Coruña

El Deportivo ha mostrado dos caras hasta el momento en la presente temporada. Una buena primera parte contra el Elche, superior y en la que dominó marcador y juego y una segunda lejos de ser perfecta. Pasó lo mismo ante el Málaga. Cara y cruz de un equipo que, eso sí, al contrario que el Valencia CF está mostrando tener ese punto de pegada marcado por un gran protagonista: Aubameyang. Rápido, con dedicación en la presión e integrado a la perfección, el gabonés está acaparando los focos que todo el mundo esperaba que fueran para Yeremay.

Por otra parte, Amatucci en el centro del campo, el primer día de Bright Ede ante el Elche y algunos momentos de Soriano y Luismi Cruz, permiten al equipo confiar en dar una buena imagen este año en primera. Por su parte, Adama Traoré, que llegó hace tan solo unos días, podría debutar en casa contra los de Corberán.