El Valencia CF duerme en descenso

El juego "vergonzoso" del Valencia CF en Riazor ya ha tenido sus primeras consecuencias. Los de Corberán despertarán este lunes en zona de descenso de La Liga tras la victoria del hasta ahora colista, Athletic de Bilbao, en Balaídos. Los tres puntos de los vascos les hace escalar hasta la decimosegunda posición con tres puntos, mientras que deja al Valencia con un punto en el puesto 17, empatado con precisamente el Celta, que cuenta con los mismos números, ya que solo ha conseguido un empate como los valencianistas y tienen -3 en diferencia de goles.

Sin embargo, el Valencia aún puede abandonar la zona roja . ESte lunes se juegan dos partidos, y uno de ellos es el FC Barcelona-Rayo Vallecano. Una goleada en Vallecas beneficiaría directamente a los de Corberán, ya que si el Rayo pierde por una diferencia de más de 3 goles, superaría en el gol average al conjunto de Corberán y se colocaría en su posición.

El Valencia vuelve a ocupar puestos de descenso. La última vez fue el pasado mes de abril, en la jornada 32 de Liga de la pasada temporada.