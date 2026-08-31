El desastre económico del Valencia CF de Peter Lim

Miguel Zorío, portavoz de Marea Valencianista, ha denunciado que “el presidente de facto del Valencia CF, Javier Solís está ocultando información vital del Valencia CF SAD a sus accionistas, como director general corporativo, por orden de la familia Lim. Todo esto con el consentimiento de Inma Ibáñez, directora general financiera".

Coste adicional

Según denunció hace unas semanas, Miguel Zorío, exvicepresidente del club, “la constructora había informado tanto a Goldman Sachs, como al Valencia CF, que con 280 millones de euros era imposible terminar el campo para comenzar la campaña 27/28. El nuevo plan prevé un coste adicional de al menos 90 millones de euros. Estamos hablando de dejar el 50 % de la obra pendiente sin terminar, según el proyecto aprobado por la alcaldesa de Valencia, por cerca de 400 millones de euros, cuando es inexplicable que poner una cubierta de plástico, adosar unas escaleras metálicas, pintar el hormigón y poner los asientos, cuesten ese dineral”.

“Cabe recordar que el terciario ya se vendió por 70 millones menos de su valor de mercado, regalando 1.000 plazas de garaje. Con Lim los ingresos del club han bajado casi 100 millones anuales, la deuda se ha incrementado hasta los 720 millones, el valor de la plantilla es el menor de todo el siglo XXI, los derechos de televisión han bajado un 40 %, ha movido jugadores por valor de 1200 millones de euros, ha tenido 190 millones de pérdidas en su cuenta de resultados y ha pagado más comisiones por venta de jugadores que por compras (rarísimo) llegando a pagar en total casi 200 millones de euros a agentes”, ha denunciado Miguel Zorío.

Con los sobrecostes comentados, y el resto de deuda no dispuesta, el Valencia CF se convertirá en el club español con peores ratios financieros, y con una deuda total que a este paso alcanzará los 800 millones de euros.

Noticias relacionadas

Servicios profesionales

“En el vaciamiento de la caja del club, van a tener una responsabilidad directa o in vigilando, los ejecutivos principales del club. El Valencia CF ha estado pagando a empresas de Lim y de Lay Hoon, mucho dinero en concepto de servicios profesionales nunca explicados, el club ha estado haciendo transferencias millonarias a Meriton en Hong Kong, y a Valencia CF Asia Ltd en Singapur, y en alguna de ellas, sus cuantías coinciden con los préstamos ya capitalizados. Para que se entienda, si esto es así, Meriton da un préstamo al club, lo convierte en acciones y lo cobra por otros servicios no ejecutados. Si no es así, que Peter Lim me lleve al juzgado y así podrá presentar la documentación correspondiente”.