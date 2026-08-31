Encuentro de la Fundación CRIS Contra el Cáncer, el equipo de Sail GP “Los Gallos, familias de cáncer infantil e investigadores en el INCLIVA

La Fundación CRIS Contra el Cáncer, entidad referencia en la investigación oncológica y hematológica, visitará el próximo miércoles 2 de septiembre el Instituto de Investigación Sanitaria -INCLIVA- junto a miembros del equipo español de SailGP “Los Gallos” y familias afectadas por el cáncer. El objetivo de esta visita es que los deportistas conozcan algunos de los proyectos de investigación en cáncer infantil y adulto que la CRIS Contra el Cáncer financia y promueve en la Comunitat Valenciana.

La visita se produce tres días antes del Spain Sail Grand Prix, que se celebrará los próximos 5 y 6 de septiembre en La Marina de Valencia, y se enmarca en la colaboración de “Los Gallos” con CRIS Contra el Cáncer para dar visibilidad a la importancia de la investigación y los avances frente al cáncer. Como muestra de este compromiso, el equipo español lleva en el F50 el logo de CRIS Contra el Cáncer. Se visitarán los laboratorios del INCLIVA para conocer el trabajo de los equipos investigadores en sarcoma de Ewing infantil y cáncer colorrectal, incluyendo los avances en biopsia líquida para detectar de manera precoz posibles recaídas.

El encuentro contará también con la participación de familias que han vivido de cerca el cáncer infantil, que compartirán con investigadores y deportistas su experiencia y la importancia que tienen los avances científicos para los pacientes.

Participan:

El doctor Andrés Cervantes, director científico del INCLIVA.

El equipo de la doctora Rosa Noguera representado por el doctor Jaime Verdú. Grupo de Investigación Traslacional de Tumores Sólidos Pediátricos de INCLIVA / Universidad de Valencia. Proyecto CRIS de Sarcoma de Ewing.

La doctora Noelia Tarazona, investigadora principal del Grupo de Cáncer Colorrectal y Nuevos Desarrollos Terapéuticos en Tumores Sólidos y coordinadora del Área de Cáncer de INCLIVA.

Miembros del equipo español “Los Gallos”.

El vicepresidente ejecutivo de CRIS Contra el Cáncer, Estanis de la Quadra-Salcedo.

José Álvarez, padre de Lucía, fallecida por cáncer.

Noelia González, mamá de Ares, fallecido por cáncer.

Tras la visita a los laboratorios y el encuentro con investigadores y familias, “Los Gallos” acercarán el mundo de SailGP a los asistentes, explicarán las particularidades de una de las competiciones de vela de alta velocidad más importantes del mundo y realizarán una dinámica con los participantes.

PROGRAMA

11:30 h. Recepción en INCLIVA.

11:40 h. Encuentro entre investigadores, familias y equipo olímpico.

12:40 h. Visita a los laboratorios guiada por los investigadores Jaime Verdú y Noelia Tarazona.

13:00 h. Fin del encuentro.

Sobre la Fundación CRIS Contra el Cáncer

La Fundación CRIS Contra el Cáncer -Cancer Research & Innovation in Science- es una organización independiente, apolítica, sin ánimo de lucro y con el objetivo de curar el cáncer a través de la investigación con el apoyo de la sociedad civil. Tiene sede en España, Reino Unido y Francia. Ha financiado proyectos en 107 centros de investigación de todo el mundo. En España cuenta con Unidades propias de terapias y ensayos clínicos en los principales hospitales de la sanidad pública.

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En estos 16 años ha invertido 80 millones de euros en investigación del cáncer, 55,8 en los últimos 5 años, y tiene el compromiso de destinar 150 millones adicionales en el próximo quinquenio. Ha financiado a 720 investigadores; 371 proyectos de cáncer adulto y 114 de cáncer pediátrico; y ha contribuido al desarrollo de 117 nuevos tratamientos. Los pacientes beneficiados directamente en los ensayos clínicos suman más de 15.000, y los avances en investigación contra el cáncer beneficiarán a 14 millones de potenciales pacientes.