Jasiel Rivero vuelve al Valencia Basket

El Valencia Basket refuerza temporalmente su juego interior con un viejo conocido, Jasiel Rivero, que vuelve al club taronja con un contrato de momento de un mes de duración. Así lo ha comunicado el club de forma oficial este lunes 31 de agosto. El pívot cubano llevaba ya varios días entrenando con el primer equipo a las órdenes de Xavi Albert y finalmente ha convencido al técnico valenciano para incorporarse de pleno derecho a la plantilla taronja aunque de momento tan sólo de forma temporal. Los problemas físicos que arrastra Neil Sako unido a la ausencia de Nate Reuvers, concentrado con la selección de Hungría, ha motivado que el club apueste por reforzar el juego interior.

Lleva ya una semana en València

Jasiel Rivero (2.06m, La Habana, 31/10/1993, 32 años) llegaba a València como agente libre después de desvincularse este verano del Estrella Roja Belgrado con el que disputó la pasada temporada la EuroLeague. El internacional cubano se unió a los entrenamientos del primer equipo el lunes 24 de agosto y ahora, rubrica este compromiso temporal para contribuir durante la pretemporada y el inicio de la temporada oficial.

Rivero por tanto, estará disponible para luchar por el primer título en juego de la temporada, la Supercopa Endesa que se celebrará el fin de semana del 19 y 20 de septiembre en Badalona y donde el Valencia Basket luchará por revalidar la victoria conquistada el año pasado.

Vuelve tres años después

Será la segunda etapa de Jasiel Rivero como taronja, ya que disputó dos temporadas en Valencia Basket entre 2021 y 2023 en las que participó en 105 partidos con la camiseta taronja con un promedio de 10,8 puntos, 4 rebotes y 12,2 créditos de valoración y fue designado MVP del mes en la Liga Endesa en dos ocasiones, en octubre y diciembre de 2022.

Su trayectoria

Antes de llegar a Valencia para esa primera etapa, Rivero comenzó a destacar en su Cuba natal antes de jugar baloncesto profesional en Uruguay y Argentina. Su llegada a Europa ocurrió de la mano del San Pablo Burgos en 2019. En las dos temporadas en las que estuvo en el conjunto burgalés, contribuyó para que el equipo castellano ganase dos Basketball Champions League. Su rendimiento en la temporada 2020-21, en la que fue designado en el Segundo Mejor Quinteto tanto de la Liga Endesa como de la BCL, le abrió las puertas del Valencia Basket.

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En su segunda temporada como taronja, la 2022-23, Rivero se estrenó en la EuroLeague. Una competición que no ha abandonado desde entonces hasta acumular 93 partidos en este torneo. Tras acabar su etapa en Valencia Basket, Rivero disputó dos temporadas con el Maccabi Tel Aviv con un promedio de 8,4 puntos y 3,5 rebotes para 9,8 créditos de valoración con el conjunto amarillo. La pasada temporada una lesión en el pie le permitió disputar solo 9 partidos de la máxima competición continental con el Crvena Zvezda Meridianbet Belgrade, acreditando 4,8 puntos y 1,7 rebotes.