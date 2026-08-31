La huella crucial para la historia que deja el paso de la Vuelta por la Comunitat Valenciana

En el ciclismo las certezas no existen. Cuando todo parece controlado, una caída puede romper sueños, hitos e, incluso, trayectorias. Un abandono, aunque sea en el lugar más inesperado, lo puede cambiar todo. Este pasado fin de semana, la Comunitat Valenciana -y más en concreto, Valencia- se convirtió en ese tipo de escenarios que quedan marcados en los libros de historia del deporte. Tadej Pogacar, vestido con el maillot rojo de 'jefe' de la Vuelta y mientras transitaba por un terreno sin dificultad para un corredor de su nivel, se caía tras pisar un objeto inesperado y tenía que abandonar. Una circunstancia nunca antes vivida por el esloveno en una gran vuelta que, más allá de su impacto, generaba en cascada el fin de otra racha que duraba desde hacía más de cuatro años. La del ciclismo español sin liderar un Giro, un Tour o una Vuelta. Dos fenómenos en uno que dejan una huella crucial.

Pogacar, infalible

Y es que desde que Pogacar comenzó a destapar todo su talento en 2019, los abandonos no habían sido nunca parte de su vida. Tal era su fiabilidad que en ninguna carrera de más de un día se había tenido que ir antes a casa, ya fuera una Itzulia o un Tour de Francia, un Giro de Italia o una Volta a la Comunitat Valenciana que también 'canibalizó' en 2020. En el pasado había tenido días sueltos como aquella Lieja de 2023 en la que una fractura en el escafoides tras una caída -de la que no hay imágenes porque fue en un tramo inicial de la carrera que no se grababa- le obligó a que al lado de su nombre aparecieran las tres siglas más odiadas de los ciclistas: DNF (abreviatura en inglés de ese 'no ha finalizado'). Sin embargo, cuando había más de una etapa, la racha desde que se convirtió en profesional era inmaculada.

La provincia de Valencia, por tanto, quedará para siempre como el primer lugar en el que el de Komenda tuvo que decir 'no puedo seguir ni hoy ni mañana'. Su abandono, además, acaba no solo con su oportunidad de tener las tres 'grandes' ya conquistadas antes de cumplir los 28 años, sino que deja en el aire su tercer mundial de Ruta consecutivo -era el gran favorito para ganar en Montreal a finales de septiembre- o lograr ganar de nuevo en todo un monumento como la Lombardía, la misma que ha dominado con puño de hierro triunfando en las últimas cinco ediciones.

Enric Mas celebra su victoria en Aitana, este domingo. / EFE/Javier Lizón

Romper la negativa racha

Pero el prematuro adiós de Pogacar a la Vuelta también provoca que el ciclismo -en concreto, el español- rompa en la Comunitat Valenciana otro registro negativo. El de una sequía, la de encabezar una gran ronda por etapas, que se extendía desde 2022. En el Giro de aquella temporada fue cuando el sevillano Juanpe López, gracias a una fuga en la etapa cuatro, se vistió de 'rosa' y portó la 'maglia' hasta perderla en la subida al Blockhaus de la 14. Diez jornadas de liderato que no habían tenido continuación hasta que Enric Mas 'heredó' -pero luego defendió mostrándose el más fuerte y ganando en la ascensión a Aitana de este domingo- el jersey rojo de primer clasificado en la general de la Vuelta. La gran oportunidad para un corredor balear que ya posee tres segundos puesto en la prueba y un tercero.

Noticias relacionadas

Asimismo, Mas también pone fin a otra espera de ocho años. Y es que el de Movistar es el primer líder español en la gran carrera de 'casa' desde que Jesús Herrada se pusiera a encabezar la general en 2018 tras la etapa con salida en Candás y llegada a La Camperona. Un puesto de privilegio, que al de en aquel momento ciclista de Cofidis solo le duraría un día, que hasta las etapas valencianas de este 2026 no ha tenido repetición. Un territorio el valenciano que, de nuevo, deja su sello en la historia.