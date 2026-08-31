Levante UD - Real Betis, sinónimo de goles

Los goles se dan cita en masa cuando Levante UD y Real Betis se enfrentan cara a cara en el Ciutat de València. Granotas y béticos registran varias temporadas de marcadores altos en Orriols, tal y como sucedió el pasado sábado con la victoria azulgrana por 5-2. Los precedentes de los últimos ocho años reflejan una tendencia en la que el mínimo de tantos por partido desde entonces es de cuatro dianas entre levantinistas y verdiblancos.

El triunfo del conjunto de Luís Castro sobre el de Manuel Pellegrini coincidió además con un factor clave en el encuentro de la pasada campaña: un horario desacertado que provocó contratiempos en la grada por el calor. El triunfo del combinado de casa supone la primera vez que doblega al cuadro de Heliópolis en siete cursos.

Levante - Betis. / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

Seis años sin caída del Real Betis en Orriols

Hay que remontarse hasta la temporada 20/21 para encontrar la última ocasión en la que el Real Betis cayó como visitante frente al Levante. Dicho partido (4-3) distó del cálido ambiente en las gradas del Ciutat de València del pasado sábado por la pandemia que dio lugar a casi todo un ejercicio sin público. José Morales fue protagonista por partida doble en un choque con gol del ahora futbolista granota Aïssa Mandi con la camiseta verdiblanca.

La escuadra dirigida por Paco López también se impuso al equipo andaluz en sus dos visitas previas. La primera se saldó con un contundente 4-0 y doblete de José Campaña con el que el Levante salió de los puestos de descenso; y la segunda con un 4-2 disputado en el estadio Olímpico Camilo Cano de La Nucía debido a la remodelación del estadio levantinista. Este último triunfo supuso el último hasta la llegada de Luís Castro a Orriols y la posterior goleada de esta campaña 26/27.

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Cinco temporadas sin triunfo levantinista

El descenso del Levante en la temporada 21/22 propició una pausa de tres campañas en los enfrentamientos entre granotas y béticos. De hecho, el encuentro de ese año se saldó con un 2-4 que, pese al intento azulgrana de remontar con dos goles de Dani Gómez, dejó al combinado de Orriols a diez puntos de la permanencia. Una distancia que se tornaría posteriormente en insalvable para el conjunto dirigido por aquel entonces por el italiano Alessio Lisci.