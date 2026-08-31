Las campeonas del mundo, Marina Cortelles y Lucía Muñoz, reciben el homenaje de la Generalitat

Las gimnastas valencianas Marina Cortelles y Lucía Muñoz hacían historia hace unas semanas con la selección española de gimnasia rítimica con la que se coronaban campeonas del mundo tras conquistar el oro por equipos en el Mundial celebrado en Frankfurt. Un éxito que además, certificaba la presencia del equipo nacional en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. Este lunes, 31 de agosto, el president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha recibido en el Palau de la Generalitat a las dos deportistas valencianas a las que ha traslado su felicitación “por su histórico oro” en un acto al que también ha asistido el director General de Deporte, Luis Cervera y la presidenta de la Federación de Gimnasia de la Comunitat Valenciana, Concepción Rico, entre otros.

El jefe del Consell ha afirmado que el éxito del equipo español confirma “el excelente momento de la gimnasia rítmica y el talento de la cantera valenciana”, y ha considerado que el título mundial “es un orgullo para toda la Comunitat Valenciana por llevar el nombre de nuestra tierra a lo más alto del deporte internacional".

Para Pérez Llorca, la conquista del título mundial representa “el reconocimiento al esfuerzo, la disciplina y la dedicación de unas deportistas que han demostrado su excelencia sobre el tapiz frente a las mejores selecciones del mundo”.

El president ha destacado la trayectoria de las dos gimnastas valencianas y ha resaltado que constituyen un referente para miles de jóvenes deportistas.

“El logro alcanzado por Marina Cortelles y Lucía Muñoz vuelve a poner de manifiesto la calidad del talento deportivo valenciano y la importancia del trabajo que desarrollan clubes, entrenadores, federaciones y familias”, ha concluido el president.

Recepción en la Generalitat / GVA

Un oro histórico

Marina Cortelles y Lucía Muñoz, ambas integrantes del Proyecto FER, firmaron una actuación histórica en el Campeonato del Mundo de gimnasia rítmica de Frankfurt 2026 como integrantes del conjunto español. España se proclamó campeona del mundo en el concurso general con 57,450 puntos, por delante de Japón y Brasil. El equipo nacional obtuvo 28,950 puntos en el ejercicio mixto de tres aros y dos pares de mazas y 28,500 en el de cinco pelotas. El título supuso además la clasificación directa de España para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 y devolvió al país a lo más alto del podio mundial de conjuntos 35 años después del oro de Atenas 1991.

Pérez Llorca, con las dos gimnastas / GVA

Cortelles y Muñoz todavía añadieron una segunda medalla a su Mundial. En las finales por aparatos, el conjunto español se proclamó subcampeón del mundo en el ejercicio mixto de aros y mazas, con 29,050 puntos, únicamente por detrás de Brasil. En la final de cinco pelotas, España terminó quinta con 27,450 puntos. Así, las dos valencianas cerraron Frankfurt con un oro y una plata mundial, culminando una temporada en la que ya habían brillado con el conjunto nacional en el Europeo y en la Copa del Mundo.

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Marina Cortelles es de Silla (Valencia), donde nació el 31 de marzo de 2007 y se formó deportivamente en el Club CEGA de Almussafes antes de incorporarse a la estructura de la selección española. Por su parte, Lucía Muñoz Jaén es de Valencia capital, nacida el 11 de julio de 2008, en su etapa de formación perteneció al Club de Gimnasia Rítmica Atzar Valencia, antes de dar el salto al equipo nacional. Ambas, que además del oro en el mundial también se proclamaron campeonas de Europa con España, ahora, miran ya hacia los Juegos de Los Ángeles.