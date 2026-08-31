Meriton se supera; cada año, peor

Desastre total. El Valencia se halla en caída libre un año más. Ayer lo confirmó en Riazor. El Club ha degenerado en una penosa caricatura. El equipo es la consecuencia de una situación institucional deprimente. Los peores presagios se han vuelto a confirmar. Imagen deplorable. Un equipo sin recursos, carente de alma, que se entregó desde el principio ante un rival que lleva 8 años sin competir en primera división. Ridículo histórico. Vergüenza infinita. La pesadilla de cada temporada. No ha hecho falta esperar demasiado, tan solo tres jornadas han sido necesarias para confirmar que el valencianismo se dispone a sufrir, de nuevo, los rigores de la incompetencia dictada desde Singapur. Pese a los reiterados motivos para la insurgencia, la afición de Mestalla ha optado hasta el momento por aceptar la indignidad que les sirve sin compasión el máximo accionista, y adoptar una actitud contemplativa frente al agravio. La coyuntura es de una gravedad infinita y exige una respuesta que esté a la altura del momento.

Me lo quitan de las manos. A pocas horas para el cierre del mercado, en el Valencia se repite, por enésima vez, la misma situación de los últimos veranos. La provisionalidad y la incertidumbre se imponen. La ley de la desinversión. La búsqueda de las gangas como obligación. Los fichajes brillan por su ausencia y habrá que esperar, como siempre a última hora, para saber la composición definitiva de una plantilla desequilibrada y con carencias importantes. No parece importar demasiado en un club bajo mínimos, cuya prioridad se centra en asuntos inmobiliarios. La parcela deportiva se considera irrelevante. Las únicas parcelas que preocupan son otras, las de la operación especulativa que goza de prioridad en el día a día. Esta insensatez explica la preferencia a la hora de promocionar la venta de abonos y palcos del nuevo estadio antes que en potenciar el ámbito esencial en un club de fútbol. Se dedican a publicitar las bondades del futuro para tapar las miserias del presente.

Las quejas de Corberán. El entrenador del Valencia expresó su malestar por el calendario del equipo antes de cosechar la primera derrota del torneo. Las dos jornadas iniciales del campeonato, ambas en casa, estuvieron separadas por un escaso margen de tiempo-un par de días-, a criterio del técnico. Su lamento ante los medios de comunicación debería haberlo elevado a las altas instancias del Club que, a su vez, están obligadas a trasladar la protesta ante el órgano competente, la Liga de Fútbol Profesional que, por supuesto, se habría dado por enterada y no habría cambiado nada. El desbarajuste organizativo de la competición es de tal calibre que, en cada jornada se suceden los atropellos. El pasado sábado se pudo comprobar en el “Ciutat de València” durante el Levante-Betis, con aficionados sufriendo temperaturas inapropiadas. El próximo domingo se jugará el Valencia-Barça a las 4 y cuarto de la tarde. Una barbaridad injustificable. El negocio se impone por encima de cualquier otra consideración y nadie es capaz de frenar esta dictadura de la sinrazón.

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Manchar la historia. El Valencia era, hasta ayer, el rival que más puntos había obtenido en sus visitas ligueras al feudo del Deportivo, por delante de los grandes dominadores del campeonato. El rival más temible en A Coruña, a tenor de las estadísticas y el que mejores resultados había obtenido. Una marca que, después de lo visto ayer, se queda en anécdota dolorosa y significativa. El campo de Riazor fue inaugurado por los de Mestalla en los años 40, y aunque la historia se reduzca al famoso episodio del penalti de Djukic y González en el desenlace del campeonato de 1994, conviene ampliar la mirada y dejar constancia de los excelentes cómputos globales. El drama es que con Meriton el historial queda permanentemente amenazado. Meriton ha arruinado al Valencia en todos los sentidos. La reputación de la entidad valencianista corre peligro desde que ha caído en las manos de una banda de desaprensivos. Se lo cargan todo y les trae sin cuidado.