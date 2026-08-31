El Valencia CF avanza en el fichaje de Harvey Elliot

El mercado de fichajes entra en su fase decisiva a casi 24 horas de que termine el plazo. El Valencia CF continúa moviéndose para apuntalar una plantilla a la que le faltan refuerzos más aún después de la sonrojante derrota sufrida frente al RC Deportivo de A Coruña en Riazor. Si el equipo que dirige Carlos Corberán ya quería fichajes que elevaran en el nivel del grupo, las tres jornadas sin ganar con las que ha iniciado el Valencia CF el curso han subido el nivel de alarma y de obligación del club con este límite de la ventana de traspasos.

Una de las mayores necesidades de la plantilla es en la parcela ofensiva, donde tan solo han anotado un gol en tres partidos. En estos últimos días se puso encima de la mesa el nombre de Harvey Elliot. Durante el verano el Valencia CF había estado esperando por un regreso de Largie Ramazani. Sin embargo como adelantó SUPER, la opción del belga se estaba complicando. En esas ha aparecido Elliot, que es la opción B a Ramazani por el que el Leeds United está pidiendo un traspaso para dejarle salir.

Harvey Elliot - Inglaterra / SD

Respecto a la operación por Elliot, el Valencia CF contaba con el beneplácito del jugador con Carlos Corberán como figura clave para convencer al del Liverpool de su papel en el proyecto en Mestalla. Una operación complicada ya que el salario del jugador estaba lejos de los parámetros económicos que manejaba el Valencia CF. En las últimas horas el Liverpool y el club valencianista han avanzado y están intentando cerrar un acuerdo para la llegada de Elliot a LaLiga. A priori hay optimismo en que las negociaciones puedan llegar a buen puerto si se logra cuadrar el reparto salarial del jugador.

Noticias relacionadas

Elliot de 23 años, milita en el Liverpool FC, aunque la temporada pasada estuvo cedido en el Aston Villa de Unai Emery, donde solo disputó ocho partidos.