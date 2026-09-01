Todos los documentos han sido firmados: Carlos Álvarez se marcha traspasado al Club América
El autor del inolvidable gol que le dio al Levante el ascenso a Primera en El Plantío certifica su salida a la institución más laureada de México a una hora del cierre del mercado en España y tras un día de negociación entre clubes
La operación se cierra en 6 millones fijos más variables para pasar a ser una leyenda de la entidad levantinista. Orriols, tres años después de su aterrizaje en la València granota, nunca olvidará su influencia y determinación en la temporada del regreso a la élite ni su calidad eterna
Carlos Álvarez pasa a ser historia del Levante. De la dorada, además. El héroe del ascenso en Burgos se marcha traspasado al Club América a cambio de 6 millones fijos más variables, con el 30 por cien para el Sevilla al conservar dicho porcentaje de sus derechos, tres años después de aterrizar en el Levante y convertirse en leyenda del club. Su gol en El Plantío forma parte de las páginas más prestigiosas de la entidad, como culminación a una temporada donde fue quien guió al equipo hacia su ansiada vuelta a Primera División: siete goles y once asistencias.
Su sobresaliente campaña, tras un primer curso donde fue de menos a más y empezó a dejar pinceladas de su talento, llamó la atención de grandes equipos de Europa, con el Benfica apretando las tuercas por hacerse con sus servicios en los últimos días de la pasada ventana de transferencias veraniega. Sin embargo, el acuerdo no pudo cristalizarse, dando paso a una campaña en la que los problemas físicos no le permitieron brillar tal y como acredita su enorme talento.
Ante la necesidad de abrir margen salarial, Carlos acepta la oferta procedente del equipo más laureado de México, dejando dinero en caja y un vacío enorme no solo en el vestuario, sino también en una afición que idolatra a un futbolista andaluz que ya es eterno en el Ciutat de València.
Fuente: Superdeporte
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