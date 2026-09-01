Marvin Ducksch, el 'no fichaje' precedido por la polémica

Las últimas horas del mercado de fichajes del Valencia CF están siendo ajetreadas. Esta tarde, pasadas las 19 horas, el diario AS adelantaba el fichaje por el club valencianista del delantero alemán Marvin Ducksch, una información que este diario había confirmado pero que desde la entidad de Mestalla no se había oficializado. Minutos más tarde, no obstante, el acuerdo para su incorporación parecía haberse roto y la llegada del teutón está ahora mismo en el aire.

Accidente mientras conducía

Sea cual sea el resultado final, la realidad es que esta incoporación -a préstamos desde el Birmingham City, equipo que milita en la Championship, la segunda categoría del fútbol ingles- llegaba ya con una polémica a sus espaldas. Y es que Ducksch fue detenido a finales de la pasada temporada después de que, tras un partido contra el Ipswich Town a inicios de abril, estampara su Mercedes contra otros dos coches mientras conducía bajo los efectos del alcohol. Concretamente duplicaba la tasa permitida en Reino Unido. Este accidente dejó, además, dos mujeres heridas, según publicó en su momento el periódico 'The Sun'.

El alemán de 32 años, fichado del Werder Bremen en agosto de 2025 por dos millones de euros y canterano del Borussia Dortmund, fue condenado a 14 meses sin carné y una multa de 20.240 libras por daños y perjuicios. En un comunicado, según recogió 'The Independent', admitió que "había bebido antes de conducir, rozado un coche que venía de frente y otro que me seguía". El presidente del tribunal, John Kiely, señaló que era "un milagro que no haya muerto" y "también lo es que los demás conductores estén vivos. Es muy grave".

Noticias relacionadas

Sin jugar en el tramo final

El Birmingham City, por su parte, también lo sancionó económicamente y le impidió jugar varios partidos. En el siguiente, contra el Wrexham, no fue convocado, mientras que tampoco participó, aunque sí estuvo en el banquillo, en los últimos tres encuentros ligueros ante Preston, Bristol City y Portsmouth.