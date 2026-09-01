Supercopa LF Endesa
El Valencia Basket ya tiene horarios oficiales para la Supercopa LF Endesa
Las taronja se medirán al Casademont Zaragoza el sábado 26 de septiembre a las 15:15 horas
El Valencia Basket ha conocido este martes, 1 de septiembre, los horarios oficiales para la Supercopa LF Endesa que se celebrará el sábado 26 y el domingo 27 en el Pabellón Jorge Garbajosa de Torrejón de Ardoz y donde las taronja buscarán su primer título de la temporada en el primer trofeo oficial de la neva campaña.
El Valencia Basket, campeón en las ediciones de 2023 y 2024 buscará recuperar una corona que se le escapó en la pasada edición. Las de Javier Torralba lucharán el sábado 26 por meterse en la final midiéndose al Casademont Zaragoza en semifinales. El cojunto aragonés defenderá su condición de vigente campeón ante el campeón de Liga/Copa del pasado curso, un Valencia Basket al que se medirán a partir de las 17:15h. De este modo, se pondrá en juego el primer billete a una Final cuyo segundo protagonista se conocerá unas horas después, en una segunda semifinal que enfrentará al Innova-tsn Leganés, el conjunto "local" de la cita, con un Hozono Global Jairis que buscará su primer título.
Los dos equipos que accedan a la Final, lucharán por la victoria final en un encuentro que se celebrará el domingo 27 a las 17:00h, una cita cuyas entradas se encuentran ya a la venta en FEB.es.
En el palmarés de la competición, el equipo que lidera es el Perfumerías Avenida, con nueve títulos, seguido del extinto Ros Casares Valencia con seis y los tres títulos que acumulan tanto el Spar Girona como el conjunto 'taronja'. Casademont Zaragoza y UB FC Barcelona, con un trofeo cada uno, cierran la nómina de ganadores de la competición.
ÚLTIMOS CAMPEONES:
2020 Bilbao: Perfumerías Avenida
2021 Tenerife: Valencia
2022 Vitoria: Spar Girona
2023 Las Palmas: Valencia Basket
2024 Alcantarilla: Valencia Basket
2025 Huesca: Casademont Zaragoza
XXIII SUPERCOPA LF ENDESA:
Fecha: Sábado 26 y domingo 27 de septiembre
Pabellón: Jorge Garbajosa (Torrejón de Ardoz)
TV: Teledeporte / RTVE Play
Semifinal 1:
Sábado 26: Casademont Zaragoza vs Valencia Basket (17:15h)
Semifinal 2:
Sábado 26: Innova-tsn Leganés vs Hozono Global Jairis (20:00h)
Final:
Domingo: Vencedor S1 vs Vencedor S1 (17:00h)
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Fuente: Superdeporte
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