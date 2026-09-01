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Fichaje

El Valencia CF intenta la cesión del delantero Marvin Ducksch

El delantero germano de 32 años procede del Birmingham City de la Championship y es el elegido para sustituir a Sadiq, aunque el club inglés no lo pone fácil y la operación está en el aire

Marvin Ducksch

Marvin Ducksch / Birmingham City

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Hugo Ferrer

València

El Valencia CF está intentando cerrar sobre la bocina la cesión del delantero alemán Marvin Ducksch. El club trata de cerrar en las próximas horas la cesión hasta el 30 de junio del delantero germano de 32 años propiedad del Birmingham City de la Championship, aunque la operación no es fácil.

El alemán, nombre avanzado por el diario As y confirmado por SUPER, es el elegido por el club para sustituir al lesionado Umar Sadiq y reforzar el ataque del conjunto blanquinegro. Las negociaciones están avanzadas pero el fichaje, no obstante, no es fácil porque el club ingles no está dispuesto a dejarlo marchar tan fácil a estar alturas del mercado, tal y como apuntaba Tribuna Deportiva.

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Fuente: Superdeporte

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