El Valencia CF intenta (sin éxito) los fichajes de Marvin Ducksch y Etta Eyong

El Valencia CF intentó sin éxito cerrar sobre la bocina el fichaje de un delantero. El club tenía muy adelantada la cesión hasta el 30 de junio del delantero germano Marvin Ducksch de 32 años propiedad del Birmingham City de la Championship, pero la operación se rompió a primera hora de la tarde.

El alemán, nombre avanzado por el diario As y confirmado por SUPER, era el elegido por el club para sustituir al lesionado Umar Sadiq y reforzar el ataque del conjunto blanquinegro. El jugador había dado el OK y las negociaciones estaban avanzadas, pero el fichaje se rompió porque el club ingles entiende que el Valencia ha apurado demasiado los plazos y no está dispuesto a dejarlo marchar a estas alturas del mercado, tal y como informó 'Tribuna Deportiva'.

La operación se paró, el futbolista fue convocado para el partido contra el Southampton de este martes y la entidad de Mestalla buscó a la desesperada alternativas en el mercado. La primera opción del Valencia fue llamar a la desesperada a Etta Eyong, como publicó Nacho Sanchis, en una operación, ya sin margen de maniobra, que resultó también fallida.

¿Quién es Marvin Ducksch?

Marvin Ducksch es un futbolista alemán nacido el 7 de marzo de 1994 en Dortmund. Con 32 años y 1,88 metros de altura, juega como delantero y ha desarrollado buena parte de su carrera en el fútbol alemán. Actualmente pertenece al Birmingham City, aunque su futuro ha sido protagonista durante el mercado de fichajes de 2026.

Formado en las categorías inferiores del Borussia Dortmund, Ducksch tuvo que buscar minutos lejos del primer equipo. Pasó por clubes como Paderborn, St. Pauli, Holstein Kiel, Fortuna Düsseldorf y Hannover 96. Su gran explosión llegó precisamente en Holstein Kiel, donde destacó como goleador, y posteriormente consolidó su reputación en el Hannover.

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Positivo en alcohol

El futbolista alemán Marvin Ducksch estuvo implicado en un accidente de tráfico registrado en la carretera A3400, en las inmediaciones de Henley-in-Arden. El jugador conducía su Mercedes bajo los efectos del alcohol, por lo que fue sancionado con una multa de 16.000 libras.