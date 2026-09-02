Harvey Elliot llega con hambre y se marca un ambicioso objetivo de goles y asistencias

Harvey Elliot ha sido presentado este miércoles como nuevo jugador del Valencia. El inglés ha comparecido en rueda de prensa y se ha mostrado notablemente ambicioso tanto a nivel individual como colectivo, marcándose unos objetivos que sin duda firmaría a estas alturas la afición del Valencia CF.

El futbolista ha vuelto a mencionar la ilusión por devolver al Valencia a competición europea, una meta que considera "muy difícil" dado el alto nivel de LaLiga, pero que también ve como "posible" si el equipo demuestra "hambre" y juega unido y con confianza en sí mismo.

A por los dobles dígitos

Elliot también ha sido preguntado por un objetivo de cifras individuales, una cuestión bastante recurrente en las presentaciones de futbolistas pero que rara vez es contestada por el protagonista, entre otras cosas para no añadirse una presión extra. Pero Elliot no es como la mayoría o al menos eso ha demostrado con su respuesta. El inglés ha hablado abiertamente de su exigencia individual en cuanto a cifras para esta temporada: "Entre 10 y 20 goles y asistencias creo que sería una buena cifra. Espero conseguirlo". El abanico es grande, de hecho el máximo que marca es el doble del mínimo, pero alcanzar los dobles digitos sería, sin duda, una gran noticia para el Valencia.

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Deseando aportar y mejorar

Si algo ha demostrado Elliot es su deseo de adaptarse cuanto antes y aportar para que el equipo mejore. El inglésve potencial en la plantilla: "Estoy contento de jugar donde sea, que el entrenador decida. Estoy al cien por cien comprometido. Espero que pueda contribuir, hay que pensar en el futuro. Ir mejorando porque he visto lo que este equipo peude hacer y creo que lo podemos hacer muy bien teniendo confianza en nosotros mismos. Hay que empezar a hacerlo este mismo domingo".