Héctor Rodas explica el 'caso Etta-Valencia CF': "Ha rechazado..."

Héctor Rodas ha comparecido este miércoles en una rueda de prensa para explicar el mercado de fichajes del Levante UD. Entre todos los puntos de interés, que no son pocos en el conjunto levantinista, uno de los más sonados es el de Etta Eyong, que durante todo el mercado ha recibido interés de algunos equipos y ayer martes, a última hora, fue sondeado por el Valencia CF, que trató sin éxito de cerrar un '9' a la desesperada.

Tras el fracaso del fichaje de Marvin Ducksch, la dirección deportiva blanquinegra activó la opción de Etta Eyong, ya sin demasiado tiempo para maniobrar. El Levante, según ha deslizado Héctor Rodas, no se cerró en banda, aunque exigía ciertas condiciones, pero la operación no llegó siquiera a coger forma ante la negativa del propio futbolista, que no abrió la puerta a marcharse al equipo vecino.

Héctor Rodas analiza el mercado de fichajes de Levante UD / LUD

"Etta ha rechazado las ofertas"

Héctor Rodas no ha podido ser más transparente cuando ha sido preguntado por Etta. El responsable de la dirección deportiva ha dejado claro que la puerta de salida para el camerunés estaba abierta por las necesidades del club: "Como dirección deportiva tenemos que vender activos. No es fácil traer ofertas importantes".

Sin embargo, si Etta Eyong continúa vistiendo de granota a día de hoy es por su propia decisión. Una decisión que, por supuesto, respeta el club: "Tratamos mediar pero él ha rechazado las ofertas que le hubieran venido bien al club para su viabilidad. Decide quedarse y hay que aceptar su decisión. El Valencia pidió información, al igual que otros equipos".

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Así, Rodas confirma que por Etta Eyong han llegado propuestas, del Valencia y de más equipos, pero el jugador ha rechazado toda opción de salir.