Héctor Rodas: "Hacer esta plantilla con el fairplay que tenemos no es fácil"

Héctor Rodas analizó este martes la actualidad deportiva e institucional del Levante UD tras el cierre del mercado de fichajes. El director deportivo 'granota' abordó la delicada situación económica del club, explicó algunas de las decisiones tomadas durante el verano y lanzó un mensaje de confianza tanto a la plantilla como a la afición. Ante los medios, Rodas reconoció que el escenario financiero que encontró al incorporarse al cargo superó incluso las previsiones más pesimistas. “Es mucho peor de lo que pensaba”, aseguró al ser preguntado por el estado de la entidad. El valenciano admitió que existen problemas heredados que siguen condicionando la gestión diaria y subrayó que el club tiene por delante el reto de corregirlos. “El roto que hay lo tenemos que solucionar”, afirmó.

En ese sentido, explicó que la permanencia en Primera División acercaría al Levante a la regla del 1:1 de LaLiga. Aunque considera que el objetivo está al alcance, recordó que la entidad todavía arrastra penalizaciones que limitan su capacidad para confeccionar la plantilla y asumir salarios. "Hacer esta plantilla con el fairplay que tenemos, con jugadores doblando posiciones, no es fácil" Esa realidad económica, según señaló, explica la apuesta realizada por varios futbolistas cedidos. Rodas reconoció que le gustaría poder incorporar en propiedad a muchos de ellos, pero admitió que la situación actual obliga a buscar fórmulas imaginativas. “Si tuviese dinero firmaría tener a todos los cedidos”, comentó, destacando que la dirección deportiva debe trabajar dentro de unos márgenes muy reducidos.

Incorporaciones y Etta

Uno de los nombres propios del mercado fue Ndukwe. Rodas reveló que el club siguió al futbolista desde el Mundial sub-17 de Catar y que posteriormente mantuvo conversaciones con el Liverpool para explorar una posible incorporación. Según explicó, el jugador descartó ofertas económicamente superiores para recalar en el Levante. "No tiene cláusula de minutos y pueden repescarlo, pero el Liverpool nos manda tranquilidad", resaltó el director deportivo.

Sobre Axel Tape, el director deportivo explicó que llega principalmente para actuar como mediocentro defensivo, aunque destacó su capacidad para desenvolverse en diferentes posiciones. Una versatilidad que, a su juicio, aporta un valor añadido a la plantilla de Julián Calero. Respecto a los canteranos afirmó que a "Paco [Cortés] lo repescamos y confiamos. Es un proyecto del club al igual de Cabello, al que ayer llamé para que estuviese tranquilo". "Si no tienes bagaje empiezas último, pero el año es muy largo, insistió.

Del mismo modo, explicó la situación de Etta Eyong y su no movimiento al Valencia CF y la salida de Carlos Álvarez. Respecto a la primera, el responsable de la dirección deportiva dejó claro que la puerta de salida para el camerunés estaba abierta por las necesidades del club: "Como dirección deportiva tenemos que vender activos. No es fácil traer ofertas importantes". Sin embargo, si Etta Eyong continúa vistiendo de granota a día de hoy es por su propia decisión. Una decisión que, por supuesto, respeta el club: "Tratamos mediar pero él ha rechazado las ofertas que le hubieran venido bien al club para su viabilidad. Decide quedarse y hay que aceptar su decisión. El Valencia pidió información, al igual que otros equipos", insistió.

"Carlos Álvarez está traspasado al América. Tiene que solucionar unas cosas con el equipo de destino y cuando esté todo se hará oficial", explicó sobre la segunda a los medios. Rodas reconoció que le hubiera encantado contar con el jugador pero que el hecho de que acabara contrato en junio de 2027 y que no hubiese renovado provocó que todas las partes acordaran que la mejor opción fuera su salida en este mercado de fichajes.

Noticias relacionadas

"Seguir apoyando"

Por último, tuvo palabras de agradecimiento para la afición levantinista. "A la afición le pido que sigan apoyando al equipo. Hace años que no veía una comunión así. La gente no animaba tanto como hace tiempo. El equipo recibe ese apoyo. Son muy importantes. Las victorias más importantes se consiguieron en casa", concluyó.