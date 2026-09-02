La llegada de Elliott no mejora un pésimo mercado del Valencia

El Valencia CF apuraba el mercado en busca de un delantero al cierre de esta edición para fichar a un atacante que pudiera reforzar su mermada plantilla y habida cuenta de la baja por lesión de Umar Sadiq. Sin embargo, fracasó en su intento. Por la tarde, se había caido la incorporación del delantero alemán Marvin Ducksch tras recular el Birmingham, su equipo, cuando ya había avanzado en una operación para la cesión del futbolista al club valencianista. Paralelamente, el Valencia había anunciado por la mañana la marcha de Almeida al Racing de Santander, en una cesión en la que los santanderinos asumen su ficha.

Por lo demás,el mercado de verano del Valencia, -y en particular, las últimas horas y los últimos días del mismo-, ha sido un desastre, pues el club no consiguió incorporar más que al medio ofensivo del Liverpool Harvey Elliott. La llegada del joven británico no llena en absoluto las múltiples carencias de una plantilla asolada por numerosas bajas en la defensa, el ataque y las bandas.

Fichaje frustrado de Ducksch

Durante toda la jornada de ayer, el Valencia CF estuvo intentando cerrar sobre la bocina el fichaje de un delantero. El club tenía muy adelantada la cesión hasta el 30 de junio del delantero germano Marvin Ducksch de 32 años propiedad del Birmingham City de la Championship, aunque la operación se frustró a media tarde.

El alemán, nombre avanzado por el diario As y confirmado por este diario, era el elegido por el club para sustituir al lesionado Umar Sadiq y reforzar el ataque del conjunto blanquinegro. El jugador había dado el OK y las negociaciones estaban avanzadas, pero el fichaje se rompió porque el club ingles entendía que el Valencia había apurado demasiado los plazos y no estaba dispuesto a dejarlo marchar a estas alturas del mercado, tal como informó Tribuna Deportiva.

El futbolista acabó siendo convocado para el partido contra el Southampton de ayer martes y la entidad de Mestalla buscó a la desesperada alternativas en el mercado.

Almeida se va al Racing

En el capítulo de salidas, el Valencia CF cedió al centrocampista Almeida al Racing de Santander. Con contrato con el club valenciano hasta 2029, el portugués jugará esta campaña como cedido en el Sardinero, donde se reencontrará con Julen Agirrezabala, compañero el curso pasado. No existe opción de compra pactada y los norteños pagarán su ficha y una pequeña cantidad extra, por lo que en Mestalla esperan que cuaje una gran temporada que le permita mostrar el nivel que no llegó a tener a las órdenes de Corberán.

Elliott ya es oficial

Por la mañana, el Valencia CF había cerrado la última incorporación en el último día del mercado de traspasos. El equipo blanquinegro hizo oficial la llegada de Harvey Elliott, procedente del Liverpool FC. El atacante inglés aterrizó el lunes en Mestalla cedido y sin opción de compra para esta temporada. El jugador superó las pruebas médicas ayer por la mañana antes de cerrar su vinculación al equipo.El Valencia CF perdió en Riazor y ahí aceleró todo en busca de convencer a Harvey Elliott una vez ya tenían el no del Leeds. Ramazani fue siempre la primera opción del verano, pero se mantenía ahí de fondo. Y mientras el belga se alejaba el que aparecía en primera línea era el inglés, que en todo momento le dio el sí al Valencia, pero el salario se convertía en el principal problema. Una vez eso se solucionó, con el cuadro de Mestalla poniendo más de su parte para calmar las críticas por la derrota en A Coruña, el fichaje del inglés se cerró en tiempo récord.

Múltiples ofrecimientos

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Hacia las 22.20 horas, el Valencia CF comunicó ayer que daba por cerrado el mercado. De esta forma se ponía fin a las numerosas especulaciones y a los múltiples nombres que se han vinculado en la última semana a la entidad de Mestalla. Y también se rechazaban diversos ofrecimientos que no han convencido al club valenciano. Al margen de las llegadas de Van Oevelen, de Harvey Elliott, de Pablo Maffeo y de Arnau Martínez, más las ya conocidas de Sato, De Haas y de Dieng, el Valencia CF no ha incorporado a ningún refuerzo más. El análisis claramente es que la plantilla está coja en defensa, -por las bajas de Copete y De Haas-, y en ataque, por las lesiones de Diego López y Sadiq. Todo ello, invita poco al optimismo en un equipo que ha arrancado sumando un punto de nueve, con Guido lesionado; y con un Barça intratable, a la vuelta de la esquina.El CEO Ron Gourlay no ha sido capaz de cerrar una plantilla competitiva y el fantasma del descenso vuelve a sobrevolar Mestalla.