Ron Gourlay dará explicaciones sobre el mercado de fichajes del Valencia CF este jueves

Cada mercado de fichajes la dirección del Valencia CF tiene la oportunidad, haciendo las cosas bien, de calmar mínimamente el ambiente de crispación que se respira en la ciudad, pero cada mercado se termina convirtiendo en una oportunidad perdida y en otro insulto a la historia de un club centenario como el de Mestalla. Este verano no ha sido muy distinto: el trabajo con los fichajes ha sido claramente de suspenso y la desesperación de la afición por la nefasta gestión, tanto de Lim como de los responsables en Valencia, sigue candente.

En cualquier caso, el club va a tener la oportunidad de ofrecer sus explicaciones al trabajo realizado, y es que para este jueves a partir de las 13 horas se ha convocado una rueda de prensa en Paterna en la que Ron Gourlay, CEO de fútbol del club, responderá a lo ocurrido en los dos meses de mercado y atenderá a las cuestiones de la prensa, que no serán pocas. En los últimos años, las ruedas de prensa postmercado, antes con Miguel Ángel Corona como director deportivo, han sido las más tensas del año, tanto en Valencia como en el fútbol español en general. La de este jueves no se prevé distinta.

Roin Gourlay, CEO de Fútbol del Valencia CF / VCF Media

Insuficiente

Ni siquiera hubo fichaje de última hora sobre la bocina. El CEO de Fútbol Ron Gourlay abandonó las oficinas del Valencia el pasado martes a las diez de la noche sin hacer declaraciones, minutos después de que lo hiciera el Director General Javier Solís. No hubo esfuerzo final. El club aseguró en el comunicado oficial de la renovación de Carlos Corberán del 6 de julio que la hoja de ruta del club pasaba por "construir un proyecto competitivo, consistente y estable, con visión de presente y futuro para devolver al Valencia CF al lugar que le corresponde y pelear por objetivos más ambiciosos". Dos meses después, el mercado ha demostrado que una vez más las palabras no se acompañaron de hechos.

Era el verano del salto competitivo para aspirar de nuevo a Europa en el último año del templo valencianista. La realidad de Meriton ha sido bien dintinta. El club cierra el mercado de fichajes de la última temporada en Mestalla con una inversión de solo 9 millones en traspasos. El club únicamente ha pagado por los fichajes de Arnau Martínez (5 millones de euros) y Ryunosuke Sato (4 millones), ha firmado a tres jugadores libres (Guido Rodríguez, Justin de Haas y Aliou Dieng) y ha cerrado la cesión de tres futbolistas (Harvey Elliott, Pablo Maffeo y Kayne Van Oevelen).

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A la espera del mercado de agentes libres

Una de las cuestiones que tendrá que responder este jueves Gourlay será acerca del mercado de jugadores libres. El Valencia no ha cerrado esa vía y está estudiando las mejores opciones por si se lanza a por la incorporación del algún jugador que se encuentre actualmente sin equipo.